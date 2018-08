Salvini susţine 'familia naturală'. Ce spune vicepremirul italian

Vicepremierul italian, Matteo Salvini, a promis vineri că va face tot posibilul pentru a apăra 'familia naturală' formată dintr-un bărbat şi o femeie şi a dispus ca pe cererile pentru eliberarea documentelor de identitate să fie înscrise cuvintele 'mamă' şi 'tată'.

Într-un interviu acordat publicaţiei online La Nuova Bussola, Matteo Salvini a afirmat că a constatat recent că în formularul pentru solicitarea documentelor de identitate de pe pagina web a Ministerului de Interne se cereau numele pentru 'părinte 1' şi 'părinte 2'.



'Am cerut să-l schimbe imediat pentru a include cuvintele 'mamă' şi 'tată'. Este un gest mărunt, dar promit că voi face tot ce va fi posibil ca ministru de interne pentru ceea ce, de altfel, este prevăzut în Constituţie', a spus Salvini, care este de asemenea ministru de interne şi lider al extremei drepte.



El a reafirmat că din funcţia pe care o deţine în guvern va face tot posibilul pentru a apăra 'familia naturală bazată pe uniunea dintre un bărbat şi o femeie'.



Salvini a promis de asemenea că va examina măsuri de stimulare a natalităţii, cum ar fi acordarea de stimulente fiscale pentru familii, menţionând însă că deocamdată prioritatea guvernului de la Roma este susţinerea pe ansamblu a economiei prin diminuarea fiscalităţii, una dintre promisiunile sale electorale.



El a vorbit în interviu şi despre imigraţie, estimând din nou că aceasta trebuie pusă sub control, idee în care se înscrie şi decizia sa de a interzice navelor ONG-urilor care salvează migranţi pe Mediterana să acosteze în porturile italiene.



'O imigraţie sub control va garanta drepturile italienilor şi ale imigranţilor. Imigraţia din ultimii ani a adus haos, rasism şi tensiuni sociale. Singurul antidot împotriva rasismului este respectarea legilor, a regulilor şi controlul a cine iese şi cine intră în ţară', a indicat vicepremierul italian.



Salvini a adăugat că 'este dovedit' faptul că în bărcile care traversează Mediterana către Europa există 'persoane cu legături teroriste', dar 'dincolo de lupta împotriva terorismului' trebuie apărate valorile şi identitatea cetăţenilor occidentali. 'Este evident că interpretarea fanatică a Coranului este incompatibilă cu valorile noastre de libertate şi cu valorile creştine', a subliniat liderul extremei drepte italiene.

