Salvini declară război! De ce a spus acest lucru

Ministrul italian de interne, Matteo Salvini, a declarat marţi război reţelelor mafiote care organizează munca la negru a muncitorilor agricoli străini în sudul ţării, după moartea a 16 dintre ei în două accidente rutiere.

Salvini, şeful extremei drepte din Peninsulă, a denunţat de asemenea concurenţa neloială a ''importurilor forţate'' de către Uniunea Europeană şi a dat asigurări că eforturile sale pentru oprirea imigraţiei clandestine vor duce la asanarea sistemului.



''Este o problemă cu mafia. În provincia Foggia, există o criminalitate mafiotă pe care intenţionez s-o eradichez stradă cu stradă, sat cu sat, prin toate mijloacele legale'', a declarat Salvini într-o conferinţă de presă la Foggia, în Puglia.



În această regiune, mii de muncitori agricoli africani, dar şi polonezi, bulgari sau români culeg toată vara roşii sub un soare arzător. Cu toate că aproape toţi sunt într-o situaţie în regulă, puţini dintre ei beneficiază de condiţii de muncă şi de plată cerute de lege şi mulţi sunt nevoiţi să trăiască în locuri necorespunzătoare şi să recurgă la intermediari, deseori mafioţi, pentru a se deplasa la ferme.



Sâmbătă şi luni, două coliziuni între camioane cu roşii şi furgonete care transportau muncitori agricoli s-au soldat cu 16 morţi şi patru răniţi grav.



În ultimele luni, poliţia rutieră a interceptat 300 de vehicule în regiune, cel mai des ''furgonete înmatriculate în Bulgaria şi fără asigurare'', a indicat Salvini, precizând că serviciul nu are decât 116 agenţi pentru a controla toate rutele provinciei.



Salvini a dat asigurări totodată că ''nu trebuie etichetată agricultura italiană ca fiind în afara legii pentru că unii folosesc mijloace mafiote pentru a se îmbogăţi''.



Ministrul a criticat de asemenea ''concurenţa neloială'' a unor produse pe care Uniunea Europeană le lasă să intre pe piaţa italiană: ''Dacă Europa nu ne-ar obliga să ne aliniem la importurile forţate de tomate tunisiene, portocale marocane, orez din Myanmar, grâu canadian, agricultorii noştri ar avea mai puţine probleme cu supravieţuirea''.



Totodată, Salvini a dat asigurări că reţelele mafiote beneficiază de ''imigraţia necontrolată (...), deoarece, dacă n-ar exista mii de oameni disperaţi pe care să-i exploateze, atunci lor le-ar fi fost mai greu să facă afaceri''.



Salvini s-a declarat convins că fermitatea sa faţă de fluxul de migranţi africani va da rezultate în cele din urmă şi şi-a anunţat intenţia de a ataca problema ''importului de sclavi'' europeni, cerând mai multă atenţie şi controale din partea omologilor săi bulgar şi român.

