Salvați Copiii România: 88 de maternități, 515 echipamente, 42.000 de prematuri

FOTO: Salvati Copiii

Salvați Copiii România dă startul celui de-al șaptelea an al campaniei pentru reducerea mortalității infantile.

Născut prea devreme, într-o țară în care soluțiile sunt lăsate pentru "mai târziu", înseamnă, pentru copiii prematuri, încălcarea dreptului la viață. De șapte ani, Salvați Copiii România și-a asumat cauza copiilor care se confruntă, din primul moment de viață, cu cea mai nedreaptă discriminare: îngrădirea accesului la aparatura medicală care îi ține în viață. În al șaptelea an al campaniei de reducere a mortalității infantile, Salvați Copiii donează 122 de aparate pentru 37 de maternități. Astfel, până la sfârșitul anului 2018, vor fi dotate 88 de maternități cu 515 echipamente, pentru salvarea a 42.000 de prematuri.

Eforturile sunt consistente, dar necesare, în lipsa unor politici publice coerente, care să le asigure medicilor din maternități aparatura medicală vitală salvării copiilor care vin pe lume prea devreme.

"Una dintre reușitele formidabile ale acestui program pe care Salvați Copiii și l-a asumat până la capăt, în pofida multor piedici de traseu, este aceea că nu am rămas singuri. Ni s-au alăturat medicii, ei sunt partenerii noștri esențiali, dar ne-au venit alături companii, care au înțeles că responsabilitatea socială este nu doar o obligație, ci și un premiu. Iar când premiul este viața copiilor născuți prematur, nimic nu este inutil. Mai mult chiar, am reușit să colectăm fonduri prin campania de redirecționare a 2% din impozitul pe venit, prin SMS 8844 – cod „SALVEZ", prin direct debit și donații on-line pe site-ul organizației, pentru că noi toți vrem să avem maternități funcționale, bine dotate, în care medicii să aibă grijă de copiii noștri. Câștigul imens al acestei campanii este solidaritatea", a explicat Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România.

Prima donație din acest an - două incubatoare performante, în valoare totală de 168.000 de lei - este făcută Spitalului Universitar de Urgență București. Astfel, acest spital devine a 79-a unitate medicală la care Salvați Copiii ajunge cu aparatură modernă de specialitate.

Anual, medicii Secției de neonatologie a Spitalului Universitar de Urgență București îngrijesc 3.000 de nou-născuți, dintre care 11-12% prematuri, cu nevoi speciale de îngrijire. Secția nu dispune de suficiente incubatoare și aparate de ventilație neonatală, astfel încât toate solicitările pentru îngrijirea copiilor prematuri și a nou-născuților internați în compartimentul de terapie intensivă să fie acoperite în mod corespunzător.

Datele sunt în continuare dramatice: în România, mor de două ori mai mulți nou-născuți înainte de termen (o rată a mortalității infantile de 7,2 la mie în 2017, potrivit INS) decât media europeană, cel mai adesea pentru că maternitățile sunt slab dotate și nu pot oferi asistență medicală cazurilor severe.

Ultimul proiect național de dotare a maternităților și secțiilor de terapie intensivă neonatală datează de mai bine de zece ani, din 2007, timp în care multe dintre aparate s-au uzat și nu mai pot fi folosite.

Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România: "Când am demarat programul de reducere a mortalității infantile în 2010, nu știam exact dimensiunile situației. Foarte repede am înțeles că proporțiile sunt efectiv dramatice și ele țin de incapacitatea statului de a formula priorități în privința politicilor publice. Or, ce prioritate poate fi mai stringentă decât viața nou-născuților? Și astfel, pentru a suplini de urgență acest vid al politicilor publice, am început să identificăm soluții financiare, să facem echipe cu medicii, să lucrăm în comunități, pentru a reuși dotarea maternităților cu aparatură medicală vitală".

Dr. Adriana Nica, Manager Spitalul Universitar de Urgență Bucureșți: "Avem in cadrul maternității un spațiu nou, recent renovat și dotat printr-un proiect al Ministerului Sănătății și Băncii Mondiale, alături de un bloc nou de nașteri cu patru săli individualizat ca atare și o sală modernă de intervenții chirurgicale obstetricale. Pentru nou-născuții cu probleme, pentru prematuri și cei cu patologie medicală severă există de mai mulți ani un compartiment de terapie intensivă neonatală, dotat cu cele necesare și un compartiment destinat îngrijirii prematurilor, cu 10 paturi, dar care, din nefericire, este insuficient în ultima perioadă, din cauza creșterii numărului de nou-născuți înainte de termen! Ne bucură colaborarea cu societatea civilă, cu parteneri ca Salvați Copiii, organizație care s-a aplecat asupra nevoilor speciale ale acestor copii foarte mici".

Potrivit datelor din analiza efectuată de Salvați Copiii în 2016, privind situația maternităților din România, 13% dintre maternitățile de nivel I nu au niciun incubator standard pentru nou-născuții prematuri, 56% dintre maternitățile de nivel II nu au ventilator pentru suport respirator și 14% dintre maternitățile de nivel III au o singură masă de reanimare pentru copii. Totodată, maternitățile se confruntă cu o vechime mare a echipamentelor: incubatoarele standard cele mai vechi din unitățile de nivel I au fost fabricate în anul 1977, cele din unitățile de nivel II sunt chiar mai vechi, din anul 1967, iar din nivelul III sunt din anul 1994. Ventilatoare pentru nou-născuți fabricate în 1966 se află încă în dotarea unor maternități din România.

Dr. Adriana Dan, Șef Secție neonatologie SUUB: "Viața unui nou-născut prematur sub 1.000 de grame este total dependentă de existența aparaturii medicale performante; acești copii nu pot supraviețui singuri în mediul extrauterin, iar noi, medicii, suntem neputincioși în aceste cazuri, cu mâinile goale. Mortalitatea acestei categorii de pacienți variază de la 10% în țările dezvoltate economic până la 90% în centrele medicale fără resurse financiare. De aceea, orice ban investit în sănătate, în special pentru secțiile de Neonatologie, înseamnă, cu adevărat, o speranță în plus pentru viață!"

Salvați Copiii România mulțumește tuturor celor care au înțeles importanța vitală a acestui program și s-au alăturat cauzei copiilor născuți prematur. Sponsorii care ne-au fost alături în acest an sunt parte din echipa binelui: Dorna, Libris, Banvit, Cora, alergătorii din echipa Salvați Copiii la Semimaratonul București, Fox Mezeluri România, Domnul Dimitrios Brousovanas, Bazar International de Luxembourg, Domnul Marius Căprilă, Școala Mircea Vodă Călărași, Doamna Sorana Cîrstea, Domnul Hulea Horia, Dutchmed, Oriflame, Gefco, Doamna Stoica Elena, DP World Constanța, APTIV- Electrical Distribution Systems România, companiile care au ales să redirecționeze 20% din impozitul pe profit, persoanele care donează prin Direct Debit, SMS 8844 – cod „SALVEZ", on-line și care redirecționează 2% din impozitul pe venit. Mulțumiri mii!