Cum se transmite Salmonella?

Salmonella. Salmoneloza este infectia cu bacterii din specia Salmonella. Exista peste 2500 serotipuri de Salmonella. In cele ce urmeaza ne vom referi in special la infectia cu Salmonella Enteritidis, infectiile cu Salmonella Typhi si Paratyphi (febra tifoida) fiind in tara noastra exceptionale si in general de import, scrie cdt-babes.ro.

Bacteria Salmonella traieste in tractul intestinal al animalelor infectate si la om si poate contamina o varietate de alimente, cum ar fi carne, oua, lapte, fructe de mare, legume, fructe.

Salmonella. Simptome

Simptomele infectiei cu Salmonella - salmoneloza - sunt, de obicei, gastro-intestinale : diaree (uneori cu sange), febra, greata, voma, crampe abdominale. Aceste simptome pot fi severe, in special la copiii mici, persoanele in varsta si persoanele cu sistemul imunitar slabit (cum ar fi cele cu HIV / SIDA, cancer, diabet, boli de rinichi). Simptomele pot sa apara dupa 6 - 72 ore de la infectarea cu bacteria Salmonella (perioada de incubatie) si dureaza in general pana la o saptamana. In cazurile severe, diareea poate fi atat de grava iar deshidratarea atat de accentuata incat bolnavul trebuie spitalizat pentru a i se administra lichide si electroliti intravenos.

Tipul de Salmonella, de obicei asociat cu infectiile la om, poate fi contractat din surse precum :

carne de pasare de curte, carne de porc, carne de vita in cazul in care sunt crude, nu sunt preparate corect sau sunt infectate cu bacteria Salmonella dupa preparare

oua infectate, produse din oua, lapte, produse din lapte, atunci cand nu sunt pregatite, manipulate sau pastrate in mod corespunzator

rar - animale de companie (broaste testoase, serpi, soparle, salamandre, pasari si soareci)

Daca sunt prezente in alimente, bacteriile din speciile Salmonella nu afecteaza de obicei gustul, mirosul sau aspectul alimentelor. De aceea, trebuie tinut seama de o serie de reguli pentru a evita infectia cu bacteria Salmonella

gatiti bine carnea in general, cea a pasarilor de curte in special (rata, gaina, curcan etc.)

nu mancati si nu beti alimente preparate cu oua crude sau lapte nepasteurizat

nu mancati si nu beti alimente din surse nesigure

Salmonella. Tineti seama de practicile de manipulare a alimentelor :