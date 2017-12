Salata „Perla neagră” pentru Revelion: Vei avea noroc cu carul în 2018 dacă o vei mânca în noaptea dintre ani.

Pentru această salată, veți avea nevoie de următoarele ingrediente:

200 grame carne de vita

100 grame nuci

4 oua fierte tari

cateva masline mai mari, negre

cateva linguri de maioneza de casa

150 grame cascaval

Pune cate un strat din: carne, nuci, 3/4 cascaval ras, oua. Peste fiecare strat pune maioneza. Decoreaza salata cu cascaval ras si cu masline.

Superstiții de Revelion

In noaptea de Anul Nou trebuie sa porti rosu. Daca ti-ai pregatit deja costumatia pentru Revelion si nu contine niciun obiect vestimentar rosu, atunci puteti opta ca lenjeria intima sa aibe aceasta culoare. Potrivit superstitiilor, cel care este singur si poarta rosu in noaptea dintre ani isi va afla perechea in curand. Rosu este obligatoriu si in cazul celor care au deja partener. Aceasta culoare aduce noroc si o stare de bine.

La cumpana dintre ani uitati de suparare sau de lacrimi. Tradiția spune ca cine plange sau este suparat de Revelion asa va fi tot anul. Astfel, pentru a avea un 2018 plin de noroc si voie buna impacati-va cu toate cunostintele si alungati gandurile rele.

O alta superstiție de Revelion mai spune ca la cumpana dintre ani trebuie sa ai bani in buzunar. Potrivit traditiei, cine va avea un portofel doldora de bani in noaptea de Anul Nou va avea bani tot restul anului.

La ora 12 noaptea, mai exact cand se face trecerea dintr-un an in altul, puneti-va o dorinta. Potrivit acestei superstiții, aveti toate sansele sa vi se indeplineasca.

O alta superstitie spune ca prima persoana care va trece pragul casei in prima zi din noul an va va influenta pe parcursul urmatoarelor 12 luni. Se spune ca daca prima persoana care va trece pragul in prima zi din an este o femeie, atunci veti avea parte de ghinion. Pentru a avea parte de un 2018 plin de noroc este bine ca pragul sa fie trecut de un barbat.

Evitati sa maturati si sa aruncati gunoiul din casa pe data de 31 decembrie si 1 ianuarie. Traditia spune ca odata cu aceste obiceiuri este „maturat” si „aruncat” norocul din casa.