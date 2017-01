Salariul uriaş pe care Steaua Roşie i l-a propus lui Budescu. Surpriză, dar românul n-a acceptat

Curtat de Steaua lui Gigi Becali, de Astra şi de Steaua Roşie Belgrad, Constantin Budescu nu s-a decis încă unde va juca.

Românul a dezvăluit la Digisport că sârbii i-au oferit un salariu de 35.000 de euro pe lună, dar că nu a acceptat.

"Am discutat mult zilele astea, cu Steaua, cu Şumi, am vorbit şi cu cei de la Steaua Roşie, dar nu am dat un răspuns nimănui. A rămas să ne mai auzim. Nu contează doar partea financiară. Oferta cea mai bună a fost din Turcia, apoi de la Steaua Rosie, care mi-a trimis şi contractul, dar am preferat să aştept.

Dacă era să aleg pentru bani aş fi plecat deja, dar vreau să mă simt bine la noua echipă, nu vreau doar să merg să câştig bani şi să fiu stresat prin alte ţări. Era mai bine să nu merg în această perioadă în Turcia.

Sper ca zilele astea să se rezolve, că am aşteptat destul. Sper ca în această săptămână sau săptămâna viitoare să se rezolve totul. Mi-aş dori să fiu din nou la naţională şi vreau să-mi găsesc o echipă mai aproape, să fiu mai uşor de văzut.

Cei de la Steaua Roşie mi-au propus peste 30.000 de euro pe lună, în jur de 35.000. Au fost foarte serioşi, mi-au trimis contractul, dar am auzit că ar fi ceva probleme prin Serbia. M-au asigurat că totul o să fie ok, dar vreau să mai aştept puţin. Nu exclud sa ajung la Steaua Rosie, a rămas să mai discutăm.

Am mai vorbit şi cu domnul Becali. Eu nu i-am cerut nimic, el mi-a spus că-mi dă 100.000 la semnătură. I-am răspuns că nu pot veni în aceste condiţii şi a rămas să mai discutăm. Am vorbit şi aseară cu el, i-am explicat că nu pot răspunde imediat, trebuie să mă gândesc bine şi să iau decizia corectă pentru mine şi familia mea", a spus Budescu pentru sursa amintită.