Bâlbâiala Guvernului Dăncilă. Salarii înainte de Paște, dar nu pentru toți bugetarii

Premierul Dancila

Vicepremierul Viorel Ștefan a anunțat miercuri că decizia de a plăti salariile bugetariilor până vineri, cu cel puțin 4 zile mai devreme decât de obicei, ar urma să fie oficializată astăzi, în ședința de Guvern. Lucru anunțat și de premierul Viorica Dăncilă, marți. În scurt timp s-a aflat însă că nu toți bugetarii sunt norocoși.

Nu toate salariile bugetarilor vor fi plătite înainte de Paște, deși premierul Viorica Dăncilă anunțase acest lucru.

Premierul Dăncilă anunțase marți că salariile vor intra înainte de Paște. Nu și pensiile. "Salariile vor intra săptămâna aceasta, înainte de Paşte. Pensiile nu şi am să vă explic şi de ce. De obicei, pensiile se dau între 14 şi 27 ale lunii. Dacă le dăm acum, va fi o perioadă foarte mare până când pensionarii vor lua următoarea pensie. În plus, abia am terminat cu pensiile pe luna trecută. Este foarte greu să tipărim fluturaşii de pensie".

Miercuri însă a devenit clar că nu toți salariații bugetari vor primi banii.

Dascălii, spre exemplu, nu își vor primi salariile înainte de Paște. Informația a fost confirmată la Realitatea TV de Marius Nistor, președintele Sindicatului Spiru Haret, care a explicat că procedurile tehnice durează, iar salariile nu pot ajunge la profesori în doar câteva zile.

”E imposibil ca în sistemul de învățământ preuniversitar să se ia salariile înainte de Paște. Dacă voiau asta, procedura trebuia începută înainte cu două săptămâni. Procedurile trebuiau demarate de la nivelul Ministerului de Finanțe”, a clarificat Marius Nistor.

”În momentul în care transmiți pe posturile de televiziune că bugetarii vor primi salariile, dar nu precizezi care categorii sunt favorizate, generezi așteptări, iar când în sistem de învățământ vezi o neconcordanță, nu poate fi decât nemulțumire”, a precizat Nistor, care a spus că premierul Dăncilă s-a pripit și a generat false așteptări salariaților.

Ministrul de Finanțe a confirmat problemele, dar a dat vina pe altcineva.

”Nu pot să vă spun despre excepții. Unele ministere au decis să nu dea salariile pe data de 5. Motivele sunt diverse. S-a discutat, nu și-au manifestat interesul. Ministerul de Finanțe nu stabilește unde se dau salariil”, a explicat Eugen Teodorovici, care a asigurat că există bani pentru plata tuturor salariilor bugetarilor.