Declarație uluitoare a unui tricolor: "Să nu subestimăm Insulele Feroe"

George Puscas dupa golul cu Malta

România a câștigat greu meciul de pe teren propriu cu Malta, scor 1-0.

Singurul gol al naționalei lui Cosmin Contra a fost marcat de George Pușcaș (23 de ani), imediat după pauză.

Mai mult, "tricolorii" au tremurat pe final, când oaspeții au reușit să marcheze cu două minute înainte de ultimul fluier, dar jucătorul care a introdus mingea în poartă se afla în poziție de offside, a scris digisport.ro. Atacantul lui Reading a comentat victoria la limită.

"Cred că cele trei puncte sunt cele mai importante, publicul și suporterii voiau un joc mai bun, cu mai multe goluri, dar așa a fost să fie. Cu echipele de genul ăsta, care se închid și nu atacă e greu, nu am găsit destule spații, e bine că am marcat și am luat toate punctele", a zis George Pușcaș după victoria cu Malta.

"Mă bucur că marchez în continuare, este foarte important pentru mine, îmi ajut echipa să ia puncte și sper să fac asta și de acum încolo, să aduc victorii echipei, urmează meciuri și mai grele.

Să nu subestimăm Insulele Feroe, terenul va fi dificil, va fi sintetic, va trebui să fim conctrați, ca să luăm cele trei puncte" a afirmat George Pușcaș, la Pro X.