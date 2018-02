Să ne amintim cine e Vlad Cosma: "50 de oameni contează în Parlament. Restul...somnoroase păsărele"

Şi mai ales, câteva vorbe de duh ce îi aparţin deputatului:

"Când intri în politică după ce ai făcut afaceri şi ai bani, poate nu eşti atât de tentat să te apuci de golăneli. Zic şi eu"

„50 de oameni contează în Parlament. Restul... somnoroase păsărele“

"Patru ani am mers pe role. De la 14 la 18 ani, când am luat permis, am zis: «Alte roţi, mai mari». Am avut Golf 4, Cielo luat din Vitan, BMW, tot felul de maşini".

Altfel, Vlad Cosma a făcut cunoştinţă cu lumea politicii în 2008. A coordonat campanii electorale pentru tatăl său, pentru Mircea Geoană şi pentru Adrian Năstase. A ajuns consilier parlamentar al lui Năstase. A prosperat în afaceri. A cultivat prietenii cu personaje controversate ale Ploieştiului, precum Răzvan Alexe – împuşcat în urmă cu mai mulţi ani în cazinoul Plaza din Bucureşti, într-o răfuială cu interlopii din clanul Gemenii. Alături de Alexe, deputatul Cosma figurează şi într-un dosar penal în care este acuzat de instigare la lovire (el zice că nu, dar arhiva instanţelor de judecată îl contrazice). I-am cerut să ne vorbească despre o iniţiativă legislativă de-a lui.

"Ne-a vorbit despre un proiect de lege pentru încurajarea vitezomanilor. Vlad Cosma are un soi de inteligenţă de cartier. Ştie să îşi facă relaţii şi între deputaţi, şi în fauna discotecilor bucureştene sau prahovene. Te vede pentru prima oară şi îţi vorbeşte de parcă te-ar cunoaşte de-o viaţă. La începutul interviului a stabilit regulile: „Ne tutuim“. Apoi, către fotoreporterul nostru, care pusese obiectivul pe el: „Lasă, şefule, la final“, nota Adevărul, la acea vreme.

Reacţia DNA, după înregistrările lui Cosma