S-au revoltat în Italia din cauza lui Ianis Hagi. N-au mai suportat

Ianis Hagi are viaţă grea la Fiorentina. Antrenorul Stefano Pioli nu se bazează pe fiul "Regelui", ceea ce i-a enervat pe jurnaliştii italieni.

Ziariştii scriu că, pur şi simplu, nu înţeleg decizia tehnicianului, pentru că românul de 18 ani are talent şi ar putea ajuta echipa.

"Nu e niciun motiv pentru care Ianis Hagi nu a avut nicio oportunitate până în acest moment la Fiorentina! Tânărul mijlocaș are o tonă de talent și i s-a promis un rol decent în cadrul echipei. Toate semnele indicau că Hagi trebuia să fie următorul mijlocaș de bandă de succes la Fiorentina.

Singurul motiv pentru care nu i s-a dat o șansă este un om pe nume Stefano Pioli. Hagi are un pedigree de clasă mondială și are nevoie de minute pe teren! Poate că se întâmplă ceva în culise și nu știm noi, dar în momentul acesta nu are niciun sens faptul că nu i se dă și tânărului Ianis o șansă!", au scris italienii de la Viola Nation, preluaţi de Digisport.