S-a terminat! Anunțul dramatic făcut de Rareș Bogdan

Rares Bogdan

Rareș Bogdan, realizatorul emisiunii Jocuri de Putere de la Realitatea TV, anunță sfârșitul lui Liviu Dragnea.

Rareș Bogdan anunță că Liviu Dragnea e ”out”, după publicarea scrisorii semnate de trei lideri PSD în numele a mai mulți membri ai partidului.

”DRAGNEA OUT! 25 de lideri de Organizatii PSD, reprezentati de cei 3 lideri, Adrian Tutuianu, Gabriela Firea si Paul Stanescu AU SEMNAT “Scrisoarea anti-Dragnea”! Punctul acesta este tot ce conteaza: “Demisia imediata din functia de Presedinte al PSD si a Camerei Deputatilor a domnului Liviu Nicolae Dragnea! (.....astept scuze personale si scuze pentru RealitateaTv din partea unor seniori ai Presei care au mai reusit sa se faca inca odata de ras in spatiul public in ultima saptamana. Trei seniori si inca cativa imberbi si jurnalisti sau analisti transformati in propagandisti ai lui Liviu Dragnea! Pacat de aceasta meserie de care isi bat joc.)”, scrie Rareș Bogdan pe Facebook.