S-a stabilit salariul minim net în băncile din România

Salarii compensatorii pentru angajații din bănci

Un al doilea cetăţean canadian, dispărut în China potrivit autorităţilor de la Ottawa, este suspectat de "activităţi care ameninţă securitatea naţională", au informat joi media de stat chineze, relatează AFP.

Bancherii reuniți în cadrul Consiliului Patronatelor Bancare (CPBR) au negociat cu sindicaliștii primul contract colectiv de muncă, după aproape 12 luni de discuții și negocieri.

La eveniment a participat și Bogdan Hossu, liderul Cartel Alfa, unde sunt afiliate și sindicatele bancare.

Sindicatele din sistemul bancar au obținut un salariu minim de 2.500 de lei pentru funcționarii din bănci. La concediere, angajații din bănci primesc mai multe salarii compensatorii:

"Am mai avut în vedere stabilirea unui prag minim al salariilor compensatorii, astfel: intre 1-5 ani vechime- se acordă un salariu compensatoriu. Între 5-10 ani, două salarii compensatorii, între 10-15 ani vechime, iei trei salarii iar peste 15 ani vechime- 4 salarii. De asemenea, am mai reușit ca timpul de deschidere și închidere a unității bancare să fie contabilizată ca timp de lucru și intră în programul de lucru de 8 ore. Apoi, am mai reușit să determinăm partenerii să înțeleagă necesitatea pregătirii profesionale continue. Astfel, dacă un salariat identifică un curs de pregătire care poate aduce plusvaloare și companiei, atunci aceasta să contribuie cu jumătate din suma necesară susținerii cursului. Aceste drepturi vor fi modificate în timp și vor fi modificate în bine. Chiar și guvernatorul BNR susținea recent că angajații din bănci sunt prost plătiți și insuficient pregătiți. Tind să-i dau dreptate", spune Constantin Paraschiv, președinte Federației Sindicatelor din Asigurări și Bănci.

Nemulțumirile interne din bănci sunt legate de nivelul salarial, de programul de lucru mult prelungit și de insuficienta contribuție a șefilor de bănci la plata pregătirii continue a salariaților.

Deși media salariilor din bănci era, potrivit INS, de 4.600 de lei net, aceasta e înșelătoare, întrucât președinții de bănci au salarii de 20-30.000 de euro lunar, directorii de câteva mii de euro lunar, iar angajații care lucrează cu publicul nu iau peste 2000 de lei decât în rare situații, potrivit Hotnews.ro.

Guvernatorul BNR Mugur Isărescu a declarat recent că bancherii nu au avut grijă ca funcționarul de la front office - cel care este în relație directă cu consumatorii- să fie mai bine plătit.