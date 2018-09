S-a prefăcut că are sindromul Down pentru a păcali îngrijitoarele să-l atingă în zona intimă

Caz incredibil in America, unde un barbat in varsta de 31 de ani s-a prefacut ca are sindromul Down pentru a pune ingrijitorii sa-l spele in zona genitala.

"Am instumentat numeroase dosare pentru abuzuri sexuale mai multi ani si nu am mai intalnit un caz ca acesta", a declarat sergentul Darrell Krueger, de la Politia din Gilbert, pentru sursa citata.



Politistii au demarat ancheta, la inceputul acestei luni, dupa ce trei presupuse victime au depus plangeri impotriva lui Menchaca. Toate persoanele se cunosteau intre ele si l-au ingrijit pe barbat, scrie stirilekanald.ro.



Potrivit anchetatorilor, Menchaca ar fi folosit numele „Amy”, cel mai probabil al mamei sale, in anunturile pe care le publica pe site-urile de profil pentru persoanele care au nevoie de ingrijire.



"Ar fi scris ca mama are un fiu adult care are nevoi speciale si care trebuie ingrijit acasa, in asa fel incat infirmierii sa vina, crezand ca vor avea grija de un adult cu Sindromul Down", a precizat Krueger.



Pe langa schimbarea scutecelor si ajutorul oferit pentru imbaiere, ingrijitorii sustin ca au mers cu Menchaca sa cumpere cafea, in timp ce mama acestuia s-ar fi aflat la serviciu.



Mai mult, anchetorii sustin ca Menchaca "le cerea ingrijitorilor sa-i curete mai bine anumite zone ale corpului" si le-ar fi cerut "sa-l ajute sa faca dus".



"Le cerea sa faca lucruri ce implicau atingerea organelor sale genitale", a mai precizat politistul.

Barbatul a fost arestat, dupa ce s-a aflat totul.