S-a făcut de răs! Un poliţist băut a lovit un autobuz (VIDEO)

Incident rutier hilar, surprins sâmbătă seară, în Alexandria, după ce un agent de la poliţia locală a lovit un autobuz. Din fericire, nimeni nu a păţit nimic, însă marea surpriză a fost că omul legii era evident ameţit de alcool şi a avut ceva dificultăţi ca să coboare. Scena nu mai are nevoie de comentarii,

sursă video: MDI TV

sursă video: ExplozivNews24

Potrivit martorilor, şoferul era atât de confuz încât a lovit un autobuz parcat, după ce a încurcat frâna cu acceleratorul.

Initial a refuzat testatrea cu etilotestul si recoltarea bilogica, insa dupa ce a fost transportat la spital, in stare de victima, a suflat in aparat avand o valoare de 0.92 la mie, alcool pur in aerul expirat. De altfel, acesta abia se mai putea tine pe picioare.