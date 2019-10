S-a dublat numărul muncitorilor străini în România într-un singur an. "Invazia" continuă în 2020

Muncitori străini în România - pragul va fi ridicat la 30.000 în 2020

Ministerul Muncii a pregătit un Proiect de Hotărâre de guvern privind stabilirea contingentului de lucrători străini nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2020 în care propune ca numărul maxim de permise acordate anul viitor să fie de 30.000.

Ministerul Muncii propune stabilirea pentru anul 2020 a unui contingentde 30.000 de lucrători străini nou -admişi pe piaţa forţei de muncă din România.

Motivele invocate de oficialii din minister sunt:

- dinamica eliberării avizelor de angajare/detașare, care a înregistrat o creștere semnificativă faţă de anul 2018,

- necesitatea de a asigura forţa de muncă cerută în unele sectoare de activitate sau meserii, care nu poate fi acoperită de lucrătorii românisau cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor membre ale Spațiului Economic European sau ai Elveției,

-prevenirea situaţiilor în care străinii lucrează în România fără forme legale,

Numărul avizelor de angajare sau detașare emise pentru cetățenii străini în perioada 01.01–30.09.2019 a fost de 21.366, aproximativ dublu față de perioada similară din anul 2018, se arată în nota de fundamentare a Ministerului Muncii.

La data de 30.09.2019, la Inspectoratul General pentru Imigrări se aflau în curs de soluționare 1.577 de solicitări de eliberare a avizelor pentru angajarea/detașarea cetățenilor străini.

În acest context, inclusiv Inspectoratul General pentru Imigrărie stimează un necesar de 30.000 avize de muncă/detaşare pentru anul 2020.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 34/2019 privind stabilirea contingentului de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2019, pentru anul în curs a fost stabilit un contingent inițial de 20.000 de lucrători străini nou -admişi pe piaţa forţei de muncă din România.

În adoua jumătate a anului 2019, prin Hotărârea Guvernului nr. 634/2019 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2019, contingentul de lucrători străini nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2019 a fost suplimentat cu 10.000, ajungând la un contingent total de 30.000 de lucrători străini.

Câți străini muncesc în prezent în România

Aproximativ 40.000 de cetateni straini muncesc oficial in Romania, cei mai multi venind sa lucreze in tara noastra din Turcia, Vietnam, Italia, Republica Moldova sau China. Cifra s-a dublat in ultimii sapte ani.

Mai exact, in Romania lucreaza in prezent 39.129 de persoane cu cetatenie straina, aceasta cifra fiind de doua ori mai mare decat cea inregistrata cu sapte ani inainte, in 2012 fiind inregistrati in tara noastra 20.166 muncitori straini. In 2013 lucrau putin peste 21.000 de persoane de alta nationalitate, potrivit datelor furnizate wall-street.ro de Inspectia Muncii.

Topul țărilor din care provin muncitorii:

Turcia - 4.400

Vietnam - 3.800

Italia - 3.200

R. Moldova- 2.700

China - 2.400

Myanmar - 1.500

Sri Lanka - 1.100