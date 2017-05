S-a decis ziua în care George Maior va fi audiat în comisia de anchetă a alegerilor prezidenţiale

Ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, George Maior, va fi audiat în data de 12 iunie de comisia parlamentară de anchetă privind alegerile prezidențiale din 2009, a anunțat, luni, președintele comisiei, Mihai Fifor, anunţă Agerpres.

Fifor a precizat că Maior i-a trimis o scrisoare în care solicită să fie audiat în data de 12 iunie și nu în 6 iunie, cum s-a stabilit inițial.

"Eu am primit o scrisoare din partea domnului ambasador Maior. (...) Am avut și o convorbire telefonică. Nu este secret. Am fost sunat marți de domnul ambasador care a spus că nu va fi în țară mai devreme de data de 12 (iunie — n.r.) și a solicitat ca audierea, pe care noi o dorim, să aibă loc pe data de 12. Membrii comisiei au fost de acord cu acest lucru", a precizat Fifor, la finalul ședinței de luni a comisiei de anchetă.

În 23 mai, Fifor anunțase că fostul șef al SRI George Maior va fi invitat pe 6 iunie la comisia parlamentară de anchetă privind alegerile prezidențiale din 2009.