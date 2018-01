S-a ales cu faţa umflată şi cu orbire temporară după ce a făcut o greşeală pe care multe femei o fac

O tanara s-a ales cu fata umflata si cu orbire temporara dupa ce a facut o greseala destul de comuna cand a incercat sa se vopseasca. Doctorii au spus ca a fost la un pas de moarte!

Dinya Rasool, in varsta de 18 ani, a suferit doua reactii alergice la vopseaua de par. Chipul i s-a umflat de trei ori mai mult fata de marimea normala si pentru o perioada de timp nu a putut vedea.



,,Fata imi era umflata si nu puteam sa vad nimic. Scalpul imi pulsa si era plin de puroi. Ma simteam ca un monstru, a fost cel mai cumplit moment din viata mea”, a marturisit tanara, pentru publicatia britanica Mirror.



Desi si-a revenit din experienta traumatizanta, tanara inca simte mancarimi pe scalp si are matreata. Ea a jurat ca nu se va mai atinge niciodata de vopsea de par.



Nefericita intamplare a avut loc dupa ce adolescenta a vrut sa isi schimbe culoarea parului inainte de petrecerea celei mai bune prietene. Ea a ales un tip de vopsea de par pe care il mai folosise in trecut si a ignorat testul recomandat inainte de vopsire.



A doua zi, fata ii era umflata si ochiul drept nu se mai vedea. Tanara a fost dusa de urgenta la spital, unde doctorii au realizat ca ce i se intampla era o reactie alergica la vopsea de par. I s-au administrat morfina, antihistaminice si steroizi pentru a i se reduce umflatura.



Au trecut trei saptamani pentru ca fata tinerei sa revina la normal. ,,A fost o mare greseala din partea mea sa nu fac testul inainte sa ma vopsesc. Puteam sa evit toate aceste neplaceri daca urmam instructiunile de pe cutie”, a spus aceasta.



Un test de alergie efectuat ulterior a scos la iveala faptul ca tanara era alergica la o substanta numita para-phenylenediamina (PPD), o substanta prezenta in unele vopsele de par. Aceasta substanta este un alergen cunoscut, fiind interzis in multe tari din UE.



,,Imi amintesc ca ma uitam in oglinda si plangeam. Aratam oribil. Doctorii mi-au spus ca daca mai stateam mult fara tratament as fi putut muri!”, a mai spus tanara.



Desi reactiile alergice la vopsea de par nu sunt foarte frecvente, producatorii recomanda efectuarea unui test de alergie cu cel putin 48 de ore inainte de vopsirea parului si de fiecare data cand vrei sa faci acest lucru.

Sursa