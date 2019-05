Violențe în Rusia: Peste 120 de persoane, arestate pentru că au scandat sloganuri anti-Putin

Poliția a reținut în mod brutal mai multe persoane, târâindu-le în dube, potrivit martorilor Reuters. Unii dintre protestatari aveau pancarte cu mesaje precum ”Pentru alegeri corecte”, ”Putin nu este etern”.

Peste 2.000 de persoane au participat la o manifestație autorizată de autoritățile locale din Sankt Petersburg, inclusiv partizani ai liderului opoziției Alexei Navalnîi.

Unii dintre manifestanți aveau portrete ale președintelui sur, strigând în același timp ”Putin este un hoț”, provocând intervenția forțelor de ordine.

Poliția a arestat mai mulți manifestanți, inclusiv din cei care au scandat sloganuri ostile față de Vladimir Putin, în timp ce ceilalți protestatari strigau ”fasciștilor” sau ”nu ne veți speria”, potrivit unui corespondent AFP.

Peste 60 de persoane au fost arestate, inclusiv deputatul local al opoziției Maxime Reznik, potrivit OVD-Info. Poliția nu a vrut să dea numărul protestatarilor arestați.

#StPetersburg, #Russia, today: police used disproportionate force to detain and disperse protesters during a peaceful #protest march pic.twitter.com/r53QQJADOw