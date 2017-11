Rusia oferă tribună și simbrie separatiștilor din Vest

După ce a părut că face un pas înapoi, declarând la începutul acestei săptămâni că există și o altă soluție pentru Catalonia în afara independenței, fostul președinte catalan Carles Puigdemont revine în forță și le transmite cetățenilor pe care i-a părăsit, fugind în Belgia, că "vom învinge".

Avântul regăsit al lui Puigdemont are de-a face cu tribuna care i-a fost oferită – postul de televiziune al Kremlinului, RT. Fostul președinte catalan a fost primul invitat al unei noi emisiuni a RT, realizată de nimeni altul decât fostul premier separatist al Scoției Alex Salmond. Puigdemont a fost caracterizat de RT drept "sfidător" la adresa Madridului și a evocat în discuția cu Salmond violențele din ziua referendumului catalan pentru independență, atacarea secțiilor de vot. "A fost o zi tragică, pentru că am văzut violențele cu ochii mei la școală, în orașul meu", Girona. A fost însă și o zi mare, în opinia lui Puigdemont, pentru că „atunci catalanii au susținut independența cu o majoritate copleșitoare“. Desigur, liderul separatist nu a menționat că referendumul a fost unul haotic, lipsit de un Birou Electoral, că s-a putut vota inclusiv pe stradă și că absenteismul, chiar și în aceste condiții, a fost de sub 50%.

