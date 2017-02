Rusia ironizează România, pe fundalul protestelor masive din ţara noastră

Autorităţile de la Moscova speră că oficialii români vor găsi o cale de a preveni divizarea societăţii. Diferenţele majore de viziune dintre partidele româneşti pot fi atenuate doar prin mijloace politice şi democratice - mai scrie în comunicatul Ministerului rus de Externe. Liderii români au fost atât de preocupaţi în a crea o imagine mitică a duşmanului - Rusia -, încât au trecut cu vederea problemele din propria ogradă. Asta a dus România la situaţia actuală - sunt de părere autorităţile de la Moscova.

