Rusescu, rămas bun de la FCSB! Mesajul pentru fani

Raul Rusescu şi-a luat rămas bun de la FCSB după finalul actualului sezon. Atacantul despre care Gigi Becali a spus că a primit banii degeaba a avut un mesaj pentru fanii roş-albaştrilor.

Rusescu a primit un mesaj de mulţumire pe pagina de Facebook oficială a FCSB, postare care a inclus şi cuvintele pe care jucătorul a ţinut să le transmită fanilor.

„Astăzi îmi iau rămas bun de la clubul care mi-a marcat cariera. Din 2011 și până astăzi, am trăit momente incredibil de frumoase , am realizat performanțe inegalabile în următorii ani, din păcate pentru fotbalul românesc, am legat prietenii ce vor rămâne indiferent de cursul vieții.” Citește continuarea pe realitateasportiva.net.