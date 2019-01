Ruptură la vârf în partidul lui Cioloș

Dacian Cioloș

Unui nou membru al partidului PLUS, condus de Dacian Cioloș, i se cere demisia, după ce acesta a publicat mai multe mesaje pe Facebook, catalogate de colegi ca fiind drept extremiste.

„Am scris public și despre extremiștii din USR la vremea când ei au fost descoperiți, scriu și despre extremiștii din PLUS. Avram Fițiu, candidat din partea partidului lui Marian Munteanu, are o serie de astfel de mesaje. Nu ar fi aflat nimeni de el dacă nu ar fi fost în organul principal de conducere al PLUS, Consiliul Național, numit practic de Dacian Cioloș”, a scris pe Facebook Laurențiu Dincă.

Mai mulți reprezentanți ai PLUS au cerut demisia profesorului universitar Avram Fițiu, fost coleg de facultate cu Dacian Cioloș.

