Ruptură de logică la Dragnea. "Aveau nevoie de un mort. Am crezut că Ștefania va muri"

Liviu Dragnea preferă să meargă pe linia conspiraționistă cu privire la protestul diasporei și spune că "lovitura de stat eșuată" din 10 august "avea nevoie de un mort" ca să dărâme Guvernul. "Asta cu diaspora a fost o păcăleală. Sigur au fost adunaţi de cineva acolo", este concluzia liderului PSD .

Scenariul invocat de Dragnea cu privire la evenimentele din 10 august este acela că s-a încercat o "lovitură de stat" printr-un fel de organizație paramilitară.

"Erau organizaţi, să nu mai stea în primul rând. Să stea în spate cu 4, 5 rânduri, să îi incite şi pe cei din faţă. Deci era organizare paramilitară foarte bine pusă la punct. Eu asta am văzut. O încercare de lovitură de stat", a spus Dragnea marți seara la Antena 3.

Ruptura de logică pe care Dragnea nu o sesizează se referă la scena în care jandarmerița Ștefania a fost bătută de huligani.

Potrivit lui Dragnea, "se dorea un mort" ca să cadă Guvernul. Șeful PSD pierde din vedere că dacă femeia jandarm și-ar fi pierdut viața, tocmai Guvernul și Jandarmeria s-ar fi aflat în poziție de victimizare, în niciun caz grupările violente care vroiau să dărâme Guvernul.

„Am crezut că va fi omorâtă. Doamne ajută că a scăpat! Aveau nevoie de un mort. Ca să poate să iasă să ceară să plece Guvernul. Oamenii care gândesc așa sunt criminali! Cei care își doresc să moară cineva pentru a-și atinge niște scopuri politice", a spus liderul PSD Liviu Dragnea.

Întrebat cine erau ei, a răspuns: „Toți cei care au incitat, care au încurajat și organizat aceste violențe. Nu acest protest, aceste violențe".

Practic, Dragnea cade în propria capcană și se încurcă în scenarii: doar dacă provocatorii au fost aduși de Putere pentru a avea un pretext pentru intervenția în forță a Jandarmeriei, "mortul din Jandarmerie" era o problemă pentru PSD-ALDE.

Unde se afla Dragnea în seara protestului

Liviu Dragnea a declarat, marți seara, că în timpul protestului violent din 10 august, se afla la Vila Neptun, de la malul mării.

Președintele PSD a precizat că abia spre seară a văzut la televizor că se ajunsese la violențe în Piața Victoriei.

Liviu Dragnea susține că nu a avut niciun fel de informații de la SRI și că, cel mai probabil Klaus Iohannis a fost beneficiarul unor astfel de date.

"Recunosc, nu am stat toată ziua pe televizor. Cred că pe la 7-8 seara am început să mă uit. Nu am primit nicio avertizare de la serviciile de informații. Nimic! SRI-ul dă informațiile în flux normal președintelui. La restul, selectiv și dacă au ei vreun interes. (...) Sunt absolut convins că SRI a dat informații președintelui Iohannis cu mult timp înainte și chiar în zilele respective despre ce urmează să se întâmple", a precizat Dragnea.