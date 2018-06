Rupere de nori în ţară! Cod PORTOCALIU de furtuni şi vijelii. HARTA cu cele mai afectate zone

Rupere de nori în ţară! Cod galben de furtuni şi vijelii. HARTA cu cele mai afectate zone

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, astăzi, mai multe atenţionări nowcasting cod portocaliu şi cod galben de vreme rea, valabile pentru mai multe zone din ţară.

COD PORTOCALIU



Valabil de la : 21-06-2018 ora 15:00 până la : 21-06-2018 ora 16:00



In zona : Județul Mehedinţi: Baia de Aramă, Ponoarele, Isverna, Obârșia-Cloșani;

Județul Gorj: Bumbești-Jiu, Tismana, Padeș, Stănești, Schela;

Județul Gorj: : zona de munte de peste cota 1800 m;



Se vor semnala : averse ce vor depăşi 30-35 l/mp, intensificări de scurtă durată ale vântului, frecvente descărcări electrice şi grindină de mici şi medii dimensiuni

Observatii : În zona s-au cumulat precipitaţii de apă de peste 30-35 l/mp



Valabil de la : 21-06-2018 ora 15:00 până la : 21-06-2018 ora 16:00



In zona : Județul Cluj: Cluj-Napoca, Baciu, Apahida, Gilău, Florești, Viișoara, Tritenii de Jos, Frata, Cojocna, Ceanu Mare, Feleacu, Jucu, Chinteni, Gârbău, Căianu, Sânpaul, Suatu, Vultureni, Tureni, Aiton, Ploscoș;



Se vor semnala : ploi torenţiale care vor depăşi 35 ... 40 l/mp, intensificări ale vântului ce pot lua aspect de vijelie, frecvente descărcări electrice, grindină de dimensiuni mici şi medii



Valabil de la : 21-06-2018 ora 14:50 până la : 21-06-2018 ora 16:00



In zona : Județul Timiş: Lugoj, Coșteiu, Racovița, Topolovățu Mare, Belinț, Darova, Boldur, Balinț, Ghizela, Brestovăț, Secaș;



Se vor semnala : frecvente descărcări electrice, averse care vor cumula peste 35...40 l/mp, intensificări ale vântului cu aspect de vijelie, grindină de dimensiuni mici și medii.



COD GALBEN



Valabil de la : 21-06-2018 ora 15:25 până la : 21-06-2018 ora 16:30



In zona : Județul Constanta: Ostrov, Lipnița;



Se vor semnala : descărcări electrice, averse din care se vor cumula peste 25 l/mp, intensificări de scurtă durată ale vântului, grindină de mici dimensiuni.



Valabil de la : 21-06-2018 ora 15:15 până la : 21-06-2018 ora 16:30



In zona : Județul Suceava: zona de munte;

Județul Neamţ: zona de munte;



Se vor semnala : averse care vor depăși 25...30 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, grindină de dimensiuni mici



Valabil de la : 21-06-2018 ora 15:10 până la : 21-06-2018 ora 16:30



In zona : Județul Braşov: Șoarș, Cincu;

Județul Alba: Jidvei, Șona, Valea Lungă, Cetatea de Baltă, Fărău, Noșlac, Cenade;

Județul Mureş: Sighișoara, Târnăveni, Luduș, Iernut, Band, Adămuș, Daneș, Mica, Gănești, Bahnea, Sânpaul, Zau de Câmpie, Chețani, Miheșu de Câmpie, Apold, Sânger, Ogra, Băgaciu, Cuci, Iclănzel, Șăulia, Cucerdea, Bogata, Pogăceaua, Viișoara, Ațintiș, Grebenișu de Câmpie, Bichiș, Papiu Ilarian;

Județul Sibiu: Mediaș, Agnita, Dumbrăveni, Bazna, Laslea, Dârlos, Biertan, Brateiu, Micăsasa, Blăjel, Iacobeni, Bârghiș, Alma, Hoghilag, Ațel, Brădeni, Merghindeal, Bruiu;



Se vor semnala : averse care vor depăși 25-30 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, grindină de dimensiuni mici



Valabil de la : 21-06-2018 ora 15:10 până la : 21-06-2018 ora 16:00



In zona : Județul Arad: Hălmagiu, Vârfurile, Hălmăgel;

Județul Bihor: Nucet, Criștioru de Jos;



Se vor semnala : frecvente descărcări electrice, averse care vor cumula peste 25 l/mp, intensificări ale vântului de scurtă durată, grindină de dimensiuni mici.



Valabil de la : 21-06-2018 ora 15:05 până la : 21-06-2018 ora 16:00



In zona : Județul Arad: Sântana, Șiria, Pâncota, Șicula, Sintea Mare, Seleuș, Zărand, Olari;

Județul Caraş-Severin: Teregova, Turnu Ruieni, Slatina-Timiș, Bucoșnița, Prigor, Armeniș, Luncavița, Buchin, Bolvașnița, Lăpușnicel, Mehadica, Brebu Nou;

Județul Caraş-Severin: zona de munte de peste cota 1800 m;

Județul Timiş: Timișoara, Recaș, Săcălaz, Giarmata, Ghiroda, Peciu Nou, Sânandrei, Satchinez, Orțișoara, Giroc, Moșnița Nouă, Sânmihaiu Român, Jebel, Liebling, Sacoșu Turcesc, Pișchia, Tormac, Șag, Dumbrăvița, Becicherecu Mic, Dudeștii Noi, Chevereșu Mare, Remetea Mare, Pădureni, Nițchidorf, Parța, Bucovăț, Bogda;



Se vor semnala : frecvente descărcări electrice, averse care vor cumula peste 25 l/mp, intensificări ale vântului de scurtă durată, grindină de dimensiuni mici.



Valabil de la : 21-06-2018 ora 15:00 până la : 21-06-2018 ora 16:00



In zona : Județul Buzău: zona de munte;



Se vor semnala : averse ce vor cumula 25 - 30 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni, intensificări de scurtă durată ale vântului



Valabil de la : 21-06-2018 ora 14:50 până la : 21-06-2018 ora 16:00



In zona : Județul Bacău: Oituz, Slănic-Moldova;

Județul Vrancea: Nereju, Reghiu, Nistorești, Paltin, Vintileasca, Andreiașu de Jos, Jitia, Spulber;



Se vor semnala : averse care vor depăși 25 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, grindină de dimensiuni mici



Valabil de la : 21-06-2018 ora 14:45 până la : 21-06-2018 ora 16:00



In zona : Județul Călăraşi: Călărași, Modelu, Borcea, Roseți, Grădiștea, Jegălia, Cuza Voda, Independența, Unirea, Alexandru Odobescu, Ștefan Vodă, Dichiseni;



Se vor semnala : averse ce vor cumula 20 - 25 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni, intensificări de scurtă durată ale vântului



Valabil de la : 21-06-2018 ora 14:35 până la : 21-06-2018 ora 16:00



In zona : Județul Braşov: : zona de munte de peste cota 1800 m;

Județul Braşov: Brașov, Săcele, Codlea, Râșnov, Prejmer, Predeal, Tărlungeni, Ghimbav, Dumbrăvița, Hărman, Bod, Vulcan, Hălchiu, Cristian, Șinca, Poiana Mărului, Sânpetru, Vama Buzăului, Budila, Homorod, Cața, Crizbav, Ormeniș, Șinca Nouă, Holbav, Augustin;

Județul Covasna: Baraolt, Sânzieni, Brăduț, Bățani, Cernat, Turia, Bodoc, Ghidfalău, Belin, Reci, Valea Crișului, Vârghiș, Micfalău, Bixad, Aita Mare, Malnaș, Moacșa, Dalnic;

Județul Harghita: Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Praid, Corund, Ciucsângeorgiu, Lupeni, Șimonești, Dealu, Lueta, Mugeni, Sânsimion, Atid, Plăieșii de Jos, Mărtiniș, Avrămești, Feliceni, Sânmartin, Sâncrăieni, Tușnad, Sântimbru, Cozmeni, Băile Tușnad, Leliceni, Brădești, Merești, Ocland, Ulieș;

Județul Mureş: Sovata, Ghindari, Chibed, Sărățeni, Măgherani, Bereni;



Se vor semnala : averse care vor depăși 25-30 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, grindină de dimensiuni mici