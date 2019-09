Rovana Plumb, prima reacție după ce a primit vot negativ pentru funcția de comisar european

Europarlamentarul PSD Rovana Plumb, propunea României pentru funcția de comisar european pe Transporturi, a declarat joi pentru STIRIPESURSE.RO ca diferentele dintre declaratia financiara depusa la Bruxelles si declaratia de avere depusa in Romania provin din anumite „prevederi diferite”.

„Azi am oferit colegilor europarlamentari din comisia juridica, asa cum mi-au solicitat, clarificari suplimentare. Prevederi diferite au facut sa existe diferente intre declaratia financiara conform codului de conduita al comisarilor depusa la Bruxelles si declaratia de avere depusa in Romania. Pana la aceasta ora nu am primit nicio comunicare oficiala din partea comisiei juridice in urma audierii mele”, a declarat Rovana Plumb.

Comisia JURI va informa CE că acest conflict de interese se datorează faptului că Rovana Plumb a luat un împrumut de 800.000 de lei de la Elena Loghin, împrumut nespecificat în declarația de avere depusă la Bruxelles, conform sursei citate.