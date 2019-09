Ce mesaj a trimis Dăncilă după ce Rovana Plumb a fost respinsă

România fierbe, după ce propunerea de comisar european pe Transporturi, Rovana Plumb, a fost respinsă din cauza problemelor cu banii nedeclarați, iar șefa Guvernului se laudă pe Facebook cu poze de la întâlnirea Conducerii Internaționalei Socialiste la New York.

Premierul Dăncilă este expresia vie a celebrei zicale "țara arde și babele se piaptănă". După ce România s-a zguduit, din cauza refuzului UE de a o instala pe Rovana Plumb în fruntea Transporturilor europene, Viorica Dăncilă a găsit de cuviință să posteze imagini de la întâlnirea Conducerii Internaționalei Socialiste la New York. Nimic despre Plumb, nimic despre ce va face în continuare, pe cine va propune sau, măcar, o reacție pe această temă.

"Am participat la întâlnirea Conducerii Internaționalei Socialiste la New York, la sediul Națiunilor Unite. A fost o întâlnire extrem de plăcută și productivă, în cadrul căreia am reafirmat dorința Partidului Social Democrat de consolidare a cooperării politice pentru a contribui la o nouă dinamică a relațiilor cu partenerii noștri.

Apelăm la toate forțele politice și suntem alături de socialiștii și social-democrații din întreaga lume pentru a promova coeziunea social-economică, condiții mai bune pentru o muncă decentă, tratament egal între bărbați și femei și, nu în ultimul rând, pentru a construi politici de limitare a impactului schimbărilor climatice pentru generațiile viitoare.", a scris Dăncilă pe Facebook.

Rovana Plumb a fost chemată la o audiere excepțională în Parlamentul European, după ce nu a reușit să convingă Comisia Juridică în privința corectitudinii declarației de avere. Audierea, care a avut loc joi, a fost un eșec: Comisia Juridică a decis să respingă candidatura lui Plumb pentru postul de comisar european pentru Transporturi. Cel mai probabil, România trebuie acum să facă o nouă nominalizare.

România își păstrează portofoliul transporturilor, dar este greu de crezut că președinta Comisiei Europene o va păstra pe Plumb în echipa sa. Cel mai probabil, guvernul va trebui să nominalizeze acum un nou candidat.

Plumb, nominalizată pentru postul de comisar european pe Transporturi, a transmis la Bruxelles o scrisoare cu explicații suplimentare privind declarația sa de avere, la solicitarea Comisiei Juridice din Parlamentul European, însă răspunsul său este considerat „nesatisfăcător” de mai mulți eurodeputați.

Plumb a argumentat că a completat declarația de avere conform Codului de conduită al comisarilor. Ea confirmă împrumutul de 800.000 de euro contractat în 2007 și pe care trebuie să îl returneze până în anul 2030.