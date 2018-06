Roșia Montană: Protest surpriză în fața Guvernului

Protest la guvern

Rosia Montana. Un flash mob organizat în fața guvernului a avut loc vineri. Activiștii Greenpeace cer includerea Roșia Montană în UNESCO.

Mai mulți activiști Greenpeace au organbizat un scurt protest în fața guvernului pentru Roșia Montană. Îmbrăcați în tricouri cu sigla organizației, activiștii aveau în mâini saci inscripționați cu simbolul dolarului.

”ROSIA MONTANA E DESPRE OAMENI, NU DESPRE BANI!”, a fost mesajul protestatarilor.

”Activiștii Greenpeace cer Guvernului României să includă Roșia Montană în UNESCO!

Pentru actualul Guvern Roșia Montană înseamnă doar bani. La 16 ani de la începerea campaniei în care societatea civilă s-a opus proiectului minier extrem de nociv pentru mediu, Guvernul Romaniei refuză să recunoască valoarea culturală, istorică și umană a unui sit național care ar putea fi introdus în patrimoniul mondial.

Acțiunea vine ca urmare a suspendării procedurii de includere a Roșiei Montane în lista UNESCO sub pretextul procesului cu Gabriel Resources, care cere despăgubiri de 4,4 miliarde de dolari pentru blocarea proiectului minier.

În ciuda protestelor masive din 2013 pentru protejarea sitului Roșia Montană, decizia stopării dosarului a fost luată de Guvern, fără a fi făcută publică și fără a consulta societatea civilă”, precizează mesajul Greenpeace.

Flashmobul Greenpeace a prefațat evenimentul ce va avea loc vineri în București.

Roșia Montană. Decizia guvernului de a sista demersul de includere a Roșiei Montane în UNESCO declanșează noi proteste.

Un eveniment a fost deja anunțat pentru vineri, la ora 18.00, în Piața Universității din București, dar și în mai multe orașe din țară.

”Hai vineri 8 iunie, de la ora 18, în piața centrală din orașul tău!

Guvernul Dăncilă a oprit procedura de includere a Roșiei Montane în UNESCO!

Între 24 iunie și 4 iulie, la Bahrain, se decide dacă Roșia Montană intră pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO.

Decizia actualului guvern de oprire a dosarului a fost luată fără nicio dezbatere publică sau anunț prealabil.

“Tăcerea e de aur”, e unul dintre sloganurile Campaniei Salvați Roșia Montană care rămâne în continuare de actualitate. Din experiența celor 15 ani de campanie pentru salvarea Roșiei Montane știm ce înseamnă tăcerea. Cei ce se află la putere au pledat mereu pentru exploatare, nu pentru patrimoniu. Politicienii au mers mână în mână cu interesele Gold Corporation, indiferent de cine a fost la putere.

Am văzut în trecut ce se întâmplă în astfel de momente. În spatele ușilor închise, susținătorii proiectului minier se întâlnesc cu reprezentanții statului și le promit tot felul de beneficii, mai mult sau mai puțin reale, mai mult sau mai puțin legale.

Singura noastră soluție este să fim uniți, să fim împreună și să ieșim în stradă!

VINERI, 8 iunie, de la ora 18, în piața centrală din orașul tău.

În 2013 părea că am pierdut totul. Zeci de mii de oameni am ieșit în stradă și am oprit o lege care ar fi distrus definitiv patrimoniul, natura și comunitatea din Roșia Montană. Acum putem duce mai departe această campanie care a modelat societatea civilă din România. Dar trebuie să ne mobilizăm cu același entuziasm.

Am reușit în 2013, vom reuși și acum!”, precizează mesajul postat pe Facebook.

Guvernul Dăncilă a stopat procedura de includere a localității Roșia Montană în patrimoniul UNESCO. Cererea de stopare a dosarului a fost făcută de Ministerul Culturii și transmisă ambasadorului României la UNESCO prin intermediul Ministerului de Externe, a declarat pentru G4Media.ro ambasadorul Adrian Cioroianu. Motivul stopării? România este în plin proces cu de arbitraj cu Gabriel Resources, acționarul majoritar Roșia Montană Gold Corporation, care cere despăgubiri de 4,4 miliarde de dolari pentru blocarea proiectului aurifer.

Stoparea dosarului a fost luată de Guvern fără nici un anunț public, fără nicio dezbatere.

Decizia privind includerea Roșiei Montane ar fi urmat să fie luată de Comitetul Patrimoniului Mondial la cea de-a 42-a sesiune a acestuia, care va avea loc între 29 iunie şi 2 iulie la Manama, în Bahrain.