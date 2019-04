Rona Hartner, de nerecunoscut după diagnosticul cu cancer la colon

La doar două luni de la operația de extirpare a unor tumori la colon, Rona Hartner a mai primit o veste proastă.

Rona suferă de cancer la colon și va trebui să facă citostatice timp de 6 luni.



„Mi s-a detectat din cauza unei ocluzii intestinale un cancer pe colon, care era pitit foarte bine. Domnul doctor nu a ezitat și a tăiat acea stenoză, cancer, în fine, a trimis-o la analizat și am primit veștile după trei săptămâni și era într-adevăr cancer, era malignă. Am plecat la un oncolog în Franța. Oncologul mi-a spus că nu mai e nicio zi de așteptat că trebuie să fac citostatice de prevenție timp de șase luni. De fapt, lângă această tumoare cancerigenă, mai erau încă cinci. Cele cinci ganglioanele care erau exterioare tumorei inițiale pompau celule maligne în tot corpul. Eu credeam că sunt în faza 1 sau 2, dar sunt deja în faza trei a cancerului. Nu mai am de așteptat nicio secundă. Luni voi fi operată din nou ca să-mi pună un cateter sub piele să încep foarte repede primele ședințe de citostatice. (…). Nu mi-e frică de citostatice, le fac din două în două săptămâni. (…)Acum ca să nu recidiveze următorii cinci ani și să nu se instaleze metastază în trebuie să fac această chimioterapie preventivă, pentru ca toate celulele canceroase să fie radicate. E cea mai simplă chimioterapie, fără efecte averse. Nu-mi pierd părul și nu slăbesc, mi-aș fi dorit eu să slăbesc un pic, dar nu slăbesc' , a declarat Rona Hartner, în cadrul emisunii Răi Da Buni, prezentate de Mihai Morar, la Antena Stars.