Rompetrol despre plafonarea prețurilor: Intervenția statului va avea efecte negative pe viitor

Ce fac chinezii de CEFC

Intervenţia statului pe piaţa carburanţilor pentru a plafona preţurile va avea efecte negative pe termen lung, întrucât companiile îşi vor reduce semnificativ planurile de investiţii, a declarat, vineri, Alexey Golovin, vicepreşedinte al KMGI (noua denumire a Rompetrol Group).

"Poate românii vor crede că este o veste foarte bună, îmi pot imagina, dar pentru oricine care are cunoştinţe minime de economie este clar că orice intervenţie a statului pe piaţă are efecte negative pe termen lung. Poate, pe termen scurt, consumatorii se vor bucura de preţuri mai mici la carburanţi, dar pe termen lung efectele vor fi doar negative. Acest lucru înseamnă că acele companii care activează pe această piaţă fie nu vor mai avea profit şi atunci vor opri activitatea, pentru că nimeni nu activează în condiţiile în care generează pierderi, fie vor avea profit, dar nu suficient pentru a susţine activitatea şi vor reduce semnificativ planurile de investiţii. Astfel că aceste efecte pe termen lung vor fi mai importante decât ceea ce câştigăm pe termen scurt prin preţuri mici", a apreciat Golovin.



El a susţinut totuşi că este prea devreme pentru o dezbatere substanţială pe această temă, întrucât este doar idee aflată în analiză la nivelul autorităţilor.



"Însă opinia noastră este că, în mod normal, o intervenţie a statului nu este neapărat bună pentru economie. Sperăm că pieţele dereglementate şi liberalizate din Uniunea Europeană, aşa cum este cea din România, vor continua să rămână în acest fel", a adăugat oficialul KMGI.



Pe de altă parte, el a precizat că, deşi unele declaraţii şi iniţiative din zona autorităţilor române sunt îngrijorătoare, acest lucru nu afectează planurile companiei în România.



"Nu am fi aici dacă nu am crede în climatul investiţional din România. Ca dovadă este faptul că am creat un fond de investiţii de un miliard de dolari. Suntem într-o ţară parte a Uniunii Europene, iar legile şi reglementările ne permit să investim. Poate unele declaraţii sau iniţiative ne îngrijorează din când în când, dar nu într-un fel în care să ne reconsiderăm semnificativ planurile noastre de viitor", a subliniat oficialul companiei petroliere.



Ca orice investitor, KMGI îşi doreşte ca reglementările şi regimul de taxare să fie predictibile şi să asigure stabilitatea companiei pe termen lung, a mai spus Golovin.



Reprezentanţii KMG International şi cei ai Societăţii de Administrare a Participaţiilor în Energie (SAPE) au semnat vineri constituirea fondului comun de investiţii româno-kazah, în cadrul unui eveniment public.



Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a vorbit, luni seară, la Antena 1, despre posibilitatea plafonării preţurilor la carburanţi, odată cu eliminarea supraaccizei.



"Discutăm cu cei de la Consiliul Concurenţei pentru a găsi o formulă legală ca această scădere să se regăsească în economie şi la nivelul fiecărui consumator", a susţinut Teodorovici, potrivit observator.tv.



A doua zi, preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, a declarat, pentru AGERPRES, că analizează această propunere.



"Este o idee recentă şi ne vom consulta cu Ministerul Finanţelor pe această temă. Mi se pare absolut legitimă intenţia Guvernului de a se asigura că reducerea de taxe se reflectă şi la pompă", a spus Chiriţoiu.



Potrivit acestuia, Consiliul Concurenţei a analizat până acum mai multe situaţii în care taxele aplicate unor produse au scăzut sau au crescut, precum reducerea TVA la pâine, iar analizele au arătat că aceste scăderi sau creşteri se reflectă şi în preţurile finale.



"Vom analiza dacă de această dată este cazul să luăm măsura plafonării. Legislaţia naţională prevede situaţii în care preţurile pot fi plafonate sau îngheţate, iar o astfel de măsură este compatibilă cu legislaţia europeană", a arătat oficialul Concurenţei.



El a adăugat că măsura plafonării preţurilor s-a mai aplicat de două ori până acum în România, cel mai recent în cazul poliţelor RCA, iar Comisia Europeană nu a considerat că această măsură ar fi fost ilegală.



Ministerul Finanţelor a intenţionat, în luna iulie, să plafoneze şi preţul gazelor şi a iniţiat chiar un proiect de hotărâre de Guvern în acest sens. Două zile mai târziu, însă, proiectul a fost retras de pe site-ul ministerului, iar Teodorovici a afirmat că subiectul va fi reluat "când vom fi cu toţii pregătiţi"



Potrivit Legii concurenţei, în sectoarele economice sau pe pieţele unde concurenţa este exclusă sau substanţial restrânsă prin efectul unei legi sau datorită existenţei unei poziţii de monopol, Guvernul poate, prin hotărâre, să instituie forme corespunzătoare de control al preţurilor pentru o perioadă de cel mult trei ani, care poate fi prelungită succesiv pe durate de câte cel mult un an, dacă împrejurările care au justificat adoptarea respectivei hotărâri continuă să existe.



Totodată, pentru sectoare economice determinate şi în împrejurări excepţionale, precum: situaţii de criză, dezechilibru major între cerere şi ofertă şi disfuncţionalitate evidentă a pieţei, Guvernul poate dispune măsuri cu caracter temporar pentru combaterea creşterii excesive a preţurilor sau chiar blocarea acestora. Asemenea măsuri pot fi adoptate prin hotărâre pentru o perioadă de şase luni, care poate fi prelungită succesiv pentru durate de câte cel mult trei luni, cât timp persistă împrejurările care au determinat adoptarea respectivei hotărâri.



Intervenţia Guvernului în aceste situaţii se face cu avizul Consiliului Concurenţei.