Românul care s-ar fi îmbătat şi s-a trezit în Anglia şi-a amintit cum a ajuns acolo. FILMUL ORORILOR

Vasluianul găsit în comă în curtea unei locuințe din Londra povesteşte cum a ajuns în Marea Britanie şi ororile prin care a trecut. "M-au bătut continuu 14 ore și au aruncat cu alcool pe mine", a mărturisit bărbatul.

Săptămâna trecută, un bărbat din județul Vaslui ar fi ajuns la o unitate spitalicească din Anglia după ce a fost găsit beat și bătut în curtea unor englezi.

Mihai Danciu este originar dintr-un sat din județul Vaslui și ar fi plecat în Marea Britanie în urmă cu aproximativ două săptămâni. Zilele trecute, vasluianul a ajuns la Spitalul Whipps Cross din Londra, punând în încurcătură cadrele medicale de acolo.

Danciu le-ar fi declarat că nu știe cum a ajuns în Anglia, cu atât mai puțin în curtea unor londonezi, de unde fusese preluat de către echipajele medicale. Românul prezenta multiple lovituri și ar fi fost în stare avansată de ebrietate atunci când a fost ridicat din curtea britanicilor. O asistentă de origine română a prezentat povestea lui Mihai Danciu, cerând ajutorul celor care ar putea oferi informații despre el.

Ameninţat cu moartea şi bătut

Acum, bărbatul din Albești povesteşte cum a fost bătut timp de 14 ore și stropit cu alcool. Acesta mai spune că a fost băgat cu capul într-o latrină și amenințat cu moartea după ce nu a acceptat condițiile de muncă și plată impuse de către cel care îl exploata, scrie estnews.ro.

"M-au legat de mâini și de picioare, mi-au pus căluș în gură și după asta mi-au dat bătaie. M-au udat cu vin, cu apă și mi-au turnat coniac pe gât și apoi m-au bătut în continuu de la ora 10 dimineață până la 12 noaptea. Au zis că mă dau în WC, în hazna. Deja mă puseseră cu capul în gaura aia. Era un oblon din tablă. Am avut noroc de un coleg de muncă, dacă pot să-i spun așa, care, în momentul în care a dat să intre în casă, m-am strecurat pe lângă el și am fugit din casă. Am ajuns lângă un gard și, după ce am pus piciorul pe un șpalier de 70-80 de centimetri, am sărit un gard de peste doi metri în curtea vecinilor. Am început să fug, însă, fiind noapte, m-am lovit cu pieptul de un gard din plasă de sârmă, m-a respins și am început să fug în lungul lui. Apoi, am auzit mașina poliției și am vrut să ies, însă, de frică pe motiv că ar putea fi acolo că cine știe ce mafie o fi, am rămas acolo. A doua zi am fost găsit de către o vecină, care a anunțat poliția”, susține Mihai Danciu.