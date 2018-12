Românii, îndrăgostiți de navigatul pe internet. Cât net consumăm lunar?

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a anunţat, miercuri, că, în medie, un român a consumat lunar 26 GB prin internetul fix şi 2,3 GB prin internetul mobil, în primul semestru al acestui an.

”În primul semestru al acestui an, traficul mediu lunar per locuitor a crescut cu 15% în cazul internetului fix, însă cel de internet mobil a înregistrat o creştere spectaculoasă de 49% per locuitor”, se arată în comunicat.

Datele prelucrate de ANCOM pentru prima jumătate a anului 2018 arată că numărul conexiunilor 4G a crescut în continuare cu un ritm susţinut, de 12%, ajungând la aproape 9 milioane.

”Astfel, conexiunile 4G reprezintă 46% din numărul total de conexiuni la internet mobil, iar 39% sunt conexiuni 3G, ponderea conexiunilor de mare viteză ajungând la 85% din totalul de 19,3 milioane conexiuni de internet mobil”, se arată în comunicat.

Totodată, traficul total de internet mobil a crescut cu 48% în primele şase luni ale acestui an, ajungând la 0,26 milioane TB, ceea ce înseamnă că traficul mediu lunar de internet mobil per locuitor a fost de 2,3 GB.

”În funcţie de numărul de conexiuni active la internet mobil la jumătatea anului 2018, liderul pieţei avea o cotă de piaţă de 38%, principalul competitor 24%, următorul competitor 19%, ceilalţi furnizori însumând 19%”, se arată în comunicat.

În plus, conform statisticilor ANCOM, numărul conexiunilor la internet fix din România a ajuns la 4,9 milioane la jumătatea anului 2018, înregistrând o creştere semestrială cu 3,6%.