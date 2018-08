Românii din diaspora au făcut un popas la Sibiu: "Dragnea, nu uita, România nu-i a ta!"

Românii din străinătate se întorc acasă, pentru a-și cere, după cum spun, țara înapoi. Aceștia au venit cu pancarte, drapelul României și cu dorința de a da jos PSD de la guvernare, scrie realitateadesibiu.net.

În drumul lor către București, unde vor participa la mitingul de vineri, 10 august, au făcut un scurt popas și la Sibiu, joi. „Eu am venit din Milano. Am plecat marți dimineață la 10. Am venit în țară cu gândul de a cere demisia Guvernului. Pe mine nu mă reprezintă un Guvern așa incompetent!”, spune Vetuța, care e plecată de cinci ani în Italia. Mărturisește că se gândește în fiecare zi să revină în țara, dar va putea face acest lucru abia atunci când „vom avea o democrație în sensul clar al cuvântului”.

Laura este plecată în Germania de 20 de ani și, spune ea, se va întoarce acasă, pe plaiurile natale, abia după ce va da jos PSD de la conducerea statului.

Și Emanuel este de părere că în România trebuie făcute multe. „Pe tata l-am îngropat de la distanță, mai trăiește doar mama”, spune bărbatul care trăiește în Germania.

„Am venit să dăm guvernul jos, știm cum este situația în România. Avem N motive ca să venim aici și să protestăm, dacă ne iubim țara. Cerem demisia și anticipate! Noi am venit de la mii de kilometri, important e să vină toată lumea! Vor veni sibienii, care au protestat atât de frumos, fie iarnă, vară. Mă uitam la ei și îmi dădeau lacrimile”, a spus un alt român stabilit peste granițe. Cei aproximativ 50 de protestatari din diaspora au scandat în fața sediului PSD Sibiu „Nu vrem să fim conduși de hoți”, „Unitate”, „România, trezește-te!”, „Jos Guvernul!”, „Nu sunt paturi în spitale, voi vreți pensii speciale!” și „Dragnea, nu uita, România nu te vrea!”.

Mai multe pe realitateadesibiu.net