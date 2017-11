Românii care fac nunta la cort, dau muzica tare sau folosesc bormaşini NOAPTEA riscă ÎNCHISOAREA

Persoanele care continua sa tulbure linistea locatarilor intre orele 22,00 - 8,00 si 13,00 - 14,00 dupa ce au fost avertizate de politie risca inchisoare de la 3 luni la 2 ani, potrivit unui Proiect de Lege pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice pus in dezbatere publica joi de Ministerul de Interne.

Aceeasi pedeapsa se propune si pentru organizarea de nunti in corturi sau petreceri private in care se utilizeaza "aparatura muzicala la intensitate" si care nu renunta la activitate, dupa ce persoanele in cauza au fost avertizate de politisti, scrie Hotnews.ro.

Tot inchisoare intre 3 luni si 2 ani se propune pentru "tulburarea, fara drept, a linistii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigate sau larma".