ROMÂNII AU TALENT. Golden Buzz a fost apăsat de Andi Moisescu

ROMÂNII AU TALENT. Kidd Strobe, alias Bonebreaker, este contorsionistul al cărui moment la această ediție a emisiunii ”Românii au talent”, sezonul 9, a ridicat juriul în picioare și l-a convins pe Andi Moisescu să apese butonul auriu, potrivit protv.ro.

ROMÂNII AU TALENT. Kidd Strobe, pe numele său de scenă Bonebreaker, este originar din San Francisco. Acesta a participat în trecut și la ”America’s Got Talent” și este celebru în mediul online, clipurile sale având zeci de mii de vizulizări pe YouTube.

ROMÂNII AU TALENT. Bonebreaker a apărut în numeroase videoclipuri ale unor artiști internaționali, impresionând cu mișcările sale care sfidează legile anatomiei. Îl puteți vedea astfel în clipuri precum ”Red Nose” - Sage The Gemini, ”Ripped” - E40 și Lil John, "Boys And Girls" - Will I Am, Ayo - Chris Brown ft Tyga.