ROMÂNII AU TALENT. Mihaela Rădulescu a întors toate privirile în semifinala LIVE

ROMÂNII AU TALENT. Mihaela Rădulescu este în continuare o apariție extrem de sexy. Ajungă la 48 de ani, ea întoarce toate privirile.

ROMÂNII AU TALENT. Când și-au făcut apariție jurații pe scena de la Românii au Talent, Mihaela Rădulescu a arătat un decolteu extrem de generos.

Mihaela a avut o rochie mov cu motive florale, lungă, dar în stilul ei: cu decoleteul la vedere.

ROMÂNII AU TALENT. Adrian Tutu a experimentat mai multe genuri muzicale, dar marea lui dragoste ramane rapul. Ce face azi cel supranumit Eminem de Romania si cu ce ochi vede actualul sezon Romanii au talent aflati din interviul de mai jos.



ROMÂNII AU TALENT. „Viata mea este exact cea pe care mi-am dorit-o dintotdeauna. Fac muzica, am propriul studio, sunt propriul meu stapan, atat pe productie muzicala, cat si pe productie video, si am deja multe proiecte finalizate pe care urmeaza sa le lansez. Anul asta mi-am propus sa produc si pentru alti artisti pentru ca vreau sa dezvolt studioul. Deja am produs piese pentru cativa oameni talentati pe care i-am selectat. Deci, stati cu ochii pe canalul meu de youtube MyCrewMusic, pentru ca am pregatite multe surprize!”

Nu se lasă de muzică



„Niciodata nu am vrut sa ma las de muzica. Mereu am vrut mai mult de la mine si am vrut sa fac asta la o calitate cat mai mare. M-am retras o perioada pentru a ma perfectiona. Am lucrat si acum pot sa zic ca sunt pregatit sa apar cu adevarat. Nu am fost pregatit sa intru in industria muzicala. Eram un pusti care facea muzica pe un microfon de casti. A trebuit sa ma invart putin printre profesionisti si apoi sa ma retrag, sa muncesc mult cu gandul ca o sa devin si eu un profesionist”, potrivit romaniiautalent.ro.

ROMÂNII AU TALENT. Cristian Gog (36 de ani) s-a jucat cu mintile noastre la Romanii au talent cum n-o mai facuse nimeni pana atunci. Talentul sau de a capta atentia tuturor l-a ajutat si dupa show-ul de la Pro TV.

„Da, fac in continuare show-uri. Nu am renuntat la spectacolele mele de magie, dar particip doar la evenimente private, corporate. E foarte greu sa organizezi evenimente publice. Am inceput un turneu, dar nu am ajuns in toate orasele in care am vrut sa merg. E complicat din punctul de vedere al infrastructurii. Eu, ca om implicat in organizarea unui astfel de spectacol, ma simteam jenat sa-i pun pe oameni sa plateasca bilet, dar in sala aceea sa fie praf, sa miroasa a mucegai si asa mai departe”.

ROMÂNII AU TALENT. Mentalistul a declarat că are o nouă pasiune.

„Mi-am descoperit o noua pasiune. Sunt extrem de fascinat de universul acesta al criptomonedelor. M-am gandit la viitorul copiilor mei, in primul rand, si m-am documentat pentru a-mi da seama cam ce ar fi de viitor. Sa fac un minim efort acum pentru mine, dar care sa insemne mai mult pentru ei in viitor. Am inceput sa vad cu alti ochi piata investitiilor, dupa care am inceput sa investesc, si timp si bani, in monede virtuale”, potrivit româniiautalent.protv.ro.