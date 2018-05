ROMÂNII AU TALENT. Dezvăluiri despre Florin Călinescu. Cine se ocupă de imaginea lui

Florin Călinescu

ROMÂNII AU TALENT. Florin Călinescu, unul dintre jurații de la Românii au Talent, are grijă de imaginea lui atunci când apare în public, la emisiuni sau evenimente. Nu se ocupă singur, ci are în spate o echipă.

ROMÂNII AU TALENT. Fiecare tinuta a lui Florin Calinescu e realizata de croitori cu peste 25 de ani de experienta in domeniu. Pentru galele live Romanii au talent, nici un detaliu nu a fost lasat la voia intamplarii, ne spune Filip Cezar, cel care se ocupa personal de alegerea materialelor pentru costumele de ceremonie pe care le poarta juratul.

„Cand am ales tesaturile si stilul pentru costumele de ceremonie am discutat cat se poate de deschis cu domnul Florin Calinescu si am ajuns la un numitor comun privind nuantele si materialele ce le vom folosi in realizarea minunatelor costume de ceremonie. Materialele folosite pentru vestimentatia celebrului actor Florin Calinescu au fost aduse de la cei mai mari producatori de tesaturi din Franta si Italia”, declara Filip Cezar, potrivit romaniiautalent.protv.ro.

Nu e usor sa faci un costum pe masura celui care il va purta, iar marea provocare pe care o ai este sa gasesti acel echilibru intre liniile corpului si imbinarea fireasca a materialului. In cazul lui Florin Calinescu s-a tinut cont de conformatia sa, dar si de nevoile si asteptarile sale.

Emoțiile au fost atât de partea concurenților, bineînțeles, cât și de partea juraților, care s-au arătat cuceriți și în această seară, de numerele prezentate de participanți.

Concurentul care a ajuns la inimile celor de acasă și a reușit să adune cele mai multe voturi din partea acestora a fost micuța Bianca Badea, care a avut un spectaculos număr de balet.

ROMÂNII AU TALENT 2018. La decizia juriului au ajuns corul de copii Unison, cu 71 de membri, și Duo Romance. Andra, Andi Moisescu și Mihaela Rădulescu au ales Duo Romance, care au ajuns în finală.

ROMÂNII AU TALENT. Cristian Gog (36 de ani) s-a jucat cu mintile noastre la Romanii au talent cum n-o mai facuse nimeni pana atunci. Talentul sau de a capta atentia tuturor l-a ajutat si dupa show-ul de la Pro TV.

„Da, fac in continuare show-uri. Nu am renuntat la spectacolele mele de magie, dar particip doar la evenimente private, corporate. E foarte greu sa organizezi evenimente publice. Am inceput un turneu, dar nu am ajuns in toate orasele in care am vrut sa merg. E complicat din punctul de vedere al infrastructurii. Eu, ca om implicat in organizarea unui astfel de spectacol, ma simteam jenat sa-i pun pe oameni sa plateasca bilet, dar in sala aceea sa fie praf, sa miroasa a mucegai si asa mai departe”.

ROMÂNII AU TALENT. Mentalistul a declarat că are o nouă pasiune.

„Mi-am descoperit o noua pasiune. Sunt extrem de fascinat de universul acesta al criptomonedelor. M-am gandit la viitorul copiilor mei, in primul rand, si m-am documentat pentru a-mi da seama cam ce ar fi de viitor. Sa fac un minim efort acum pentru mine, dar care sa insemne mai mult pentru ei in viitor. Am inceput sa vad cu alti ochi piata investitiilor, dupa care am inceput sa investesc, si timp si bani, in monede virtuale”, potrivit româniiautalent.protv.ro.