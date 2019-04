ROMÂNII AU TALENT 2019. Trântele din copilărie, discuția juraților care face deliciul publicului

ROMÂNII AU TALENT 2019. Jurații povestesc ce trânte au luat de-a lungul timpului, iar Smiley și Pavel Bartoș nu scapă nicio ocazie să se distreze în culise, folosindu-se de multe ori de elementele pe care concurenții le au pentru reprezentațiile lor.

ROMÂNII AU TALENT 2019. ”Am luat niște trânte... la una țin minte că eram la o competiție în Germania, dansam, și nu știu cum mergeam cu spatele cu partenera și de-o dată mi-am văzut picioarele în față. Am dat peste unul, zbang pe spate, nu mai puteam sa respir.”, spune Mihai, iar Andi continuă: ”Eu am pățit-o când eram mai mic, la fotbal. Am venit la o centrare alergând, am ratat, n-am atins cu capul și m-am gândit să mă opresc și să mă apuc de bara de sus. M-am apucat de bară și mi-au luat-o picioarele înainte până am devenit paralel cu pământul. N-am mai reușit să mă țin, mi s-au desprins mâinile, am picat fix pe spate și acolo am rămas două minute.”, potrivit site-ului emisiunii.

Fiind inspirați din ce în ce mai mult de concurenți, Smiley și Pavel decid să învețe balet de la un grup de micuțe balerine. ”I se potrivește poziția 5 lui Smiley? Da, e de râsul lumii, nu? Ar putea face balet?”, le întreabă Pavel.

Fetițele fac tot posibilul să-i învețe câteva mișcări, dar dacă vor reuși, vom vedea vineri, de la 20:30.