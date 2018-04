ROMÂNII AU TALENT 2018. Andra rupe tăcerea despre marele câștigător la Românii au Talent

ROMÂNII AU TALENT 2018. Andra, unul dintre jurații emisiunii Românii au Talent, a răspuns la câteva întrebări despre unul dintre cele mai apreciate show-uri de televiziune din România. După 7 ani de când este la pupitrul juriului a vorbit deschis despre câștigătorul Românii au talent 2018.

ROMÂNII AU TALENT 2018. Întrebată care au fost momentele cele mai emotionante de pana acum, Andra a declarat că: Eu am plans la multe filmari, recunosc, sunt o fire emotiva. Cred ca cel mai mult m-au emotionat momentele in care cei de pe scena ne aratau cate emotii au persoanele din culise, care ii insoteau. Tremurau pentru ei. Si imi mai aduc aminte un moment in care niste acrobati au avut un mic accident, nu grav, si au continuat ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat, desi noi am ramas cu respiratia taiata. Asta inseamna sa fii artist sau sportiv de performanta.

Cum îl vede Andra pe câștigătorul Românii au Talent 2018?

Sa aiba un talent pe care deja sa-l fi antrenat, sa isi fi cizelat aptitudinile, asta e, desigur, esential. A doua calitate as zice ca este puterea de a urca pe scena asumat, hotarat, capabil sa isi spuna povestea. Fara aroganta sau prea multa timiditate. Iar ultimul lucru pe care il mentionez este sa creada in sansa sa, sa urce pe scena vizualizand deja cei 4 de DA. Adica sa fie optimist.

Marele premiu al show-ului este în valoare de 120.000 de euro. Anul trecut, fericita premiantă a fost Lorelai Moșneguțu, care a impresionat întreaga țară cu vocea ei.