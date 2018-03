ROMÂNII AU TALENT. Mihaela Rădulescu

ROMÂNII AU TALENT 2018. Mihaela Radulescu li se alătură unor concurenți de pe scenă, pentru a afla cele mai nepotrivite replici de agatat într-un moment de improvizație aplaudat îndelung de toți cei prezenți în sală, care râd cu lacrimi.

ROMÂNII AU TALENT 2018. ”Aia cu regizorul ce misto a fost!”, spune Andi, iar Mihaela continua: ”Agatatul asta la televizor, în fata camerelor, a fost destul de periculos, ca un sport extrem, dar pana la urma oamenii au avut atat de mult umor si au fost atat de buni, incat nu te puteai supara pe ei.”.

ROMÂNII AU TALENT 2018. Tot vineri vedem si la care replica Mihaela ramane fara cuvinte, iar un concurent ii spune: ”Imi cer scuze, Mihaela, imi cer scuze!”.

ROMÂNII AU TALENT 2018. Vineri, telespectatorii vor putea urmări un moment extrem de emoționant, vor simți legătura incredibilă dintre o mamă și fetița ei, care le topește sufletele juraților, dar mai ales pe cel al lui Forin Călinescu.

ROMÂNII AU TALENT 2018. "În general, sunt rezistent și pot să domin. Am văzut multe, am trăit multe. Am întotdeauna o teamă, o teamă continuă, de când fac această meserie, de momentele pe care nu pot să...", va spune Florin Călinescu, copleșit de emoții.

ROMÂNII AU TALENT 2018. Amintim că, în ediția difuzată vinerea trecută, Roxana Zorzolan, în vârstă de 20 de ani, a primit aplauze frenetice. Roxana, născută într-un sat din județul Argeș, este o fire creativă. După cum chiar ea a spus, cântă, desenează și scrie. Vineri seară, legată la ochi, a emoționat oamenii, având unul dintre cele mai sensibile momente din emisiune.

