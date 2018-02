ROMÂNII AU TALENT 2018. La 20:30 începe Sezonul 8: Cu ce surprize vine emisiunea de la PRO TV

ROMANII AU TALENT 2018 - Sezonul 8

ROMÂNII AU TALENT 2018. Sezonul 8 Românii au talent începe pe 16 februarie. În fiecare vineri seara, de la 20:30, telespectatorii vor urmări show-ul suprem și vor avea parte de magia talentului, care le va aduce bucurie, emoție și foarte multă distracție.

ROMÂNII AU TALENT 2018. Pro TV va difuza de astăzi o nouă ediție a show-ului Românii au talent, cel de-al optulea sezon. Show-ul sărbătorește Marea Unire a Talentului și aduce pe aceeași scenă români deosebiți, extrem de carismatici și cu talente în domenii din ce în ce mai diverse.

Cei patru jurați abia așteaptă începerea show-ului de talente de la Pro TV.

Încântată că a descoperit și în acest sezon talentul în cele mai diverse forme, Mihaela Rădulescu a spus: ”Va fi un sezon ca un blockbuster, plin de trăiri de tot felul. Preselecțiile au fost încărcate de emoții, iar concurenții mai determinați ca niciodată, creativi, și cu o dorință aprigă de a arăta cine sunt cu adevărat. Ne-au uimit foarte mulți români dintre cei care au avut curajul să urce pe scenă și cred că o să vă placă tot ce veți vedea și veți simți din 16 februarie”.

ROMÂNII AU TALENT 2018. Bucuros că așteptarea a luat sfârșit și că în scurt timp va începe sezonul 8 al celui mai tare show de divertisment, Românii au talent, Andi Moisescu a declarat: ”Acest sezon este puțin diferit, deoarece ne-am propus să descoperim talentul autohton, răspândit peste tot în lume. Nu a fost ușor, dar a fost mai multă emoție și surpriză pentru noi. Continuă să mă uimească românii cu capacitatea lor de a surprinde, unii concurenți au bătut chiar mii de kilometri în efortul lor de a ne arăta de ce sunt în stare”.

Florin Călinescu a spus: ”Am observat la românii plecați din țară o existență a spiritului românesc, a spiritualității și a patriotismului. În acest sezon, la preselecții, am văzut talente de toate felurile, din toate domeniile. Emoțional am apăsat pe butonul auriu, dar în rest am văzut de toate: concurenții dansează, cântă, recită, merg pe sârmă, fac magie, improvizează și așa mai departe. Sunt foarte mulți talentați în multe laturi ale manifestării omenești”.

ROMÂNII AU TALENT 2018. Andra a completat: ”Sezonul 8 Românii au talent va fi unul surprinzător din toate punctele de vedere. Întotdeauna mă întreb daca mai sunt talente de descoperit, momente pe care nu le-am văzut încă pe scenă, dar românii ne demonstrează în fiecare an că sunt extraordinari, că ascund foarte multe povești și abilități incredibile. Am văzut numere cu adevărat spectaculoase, concurenți extrem de ambițioși, care nu au lăsat nimic să-i abată de la drumul lor și de la ceea ce-și doresc”, scrie Libertatea.

În fiecare vineri seară, de la 20:30, telespectatorii vor urmări emisiunea prezentată de Smiley și Pavel Bartoș. Show-ul sărbătorește Marea Unire a Talentului și aduce pe aceeași scenă români deosebiți, extrem de carismatici și cu talente în domenii din ce în ce mai diverse.

ROMÂNII AU TALENT 2018. În prima ediție a emisiunii îi vom vedea pe cei patru jurați dansând împreună cu publicul, iar pe Smiley și Pavel analizând cu foarte mare atenție momentul artistic prezentat cu bucurie de aceștia. Unul dintre concurenți, plin de energie, revine la bis și are parte și de susținători de seamă pe scenă. Chiar dacă inițial își simțea emoțiile "înghețate", melodia aleasă pentru preselecții i-a inspirat pe Andi, Mihaela, Andra și Florin, care nu au stat prea mult pe gânduri pentru a i se alătura.

Emisiunea îi va avea ca jurați pe Andi Moisescu, Mihaela Rădulescu, Andra și Florin Călinescu, cei care vor decide care dintre concurenții din preselecții vor ajunge în etapa următoare sau pe care, grație golden buzz-ului – așa cum s-a întâmplat la Românii au talent din 2017, fiecare dintre cei patru jurați, dar și prezentatorii Smiley și Pavel bartoș, îi pot alege pentru a-i trimite direct într-una dintre semifinalele concursului.

Sosia lui Bono urcă mâine pe scena Românii au talent. De peste mări și țări, concurenții vin la Marea Unire a Talentului în sezonul 8 Românii au talent, începând de vineri de la 20:30.

ROMÂNII AU TALENT 2018. În prima ediție, sosia lui Bono urcă pe scena celui mai tare show de divertisment! Andi, Mihaela, Andra și Florin rămân fără cuvinte când îl văd și sunt fascinați de asemănarea izbitoare a concurentului cu celebrul solist al trupei U2. Momentul prezentat de el este un adevărat spectacol, publicul va fi în picioare, iar Smiley și Pavel vor veni în fața scenei pentru a vedea totul din primul rând. ”Te uiți la el și zici: Bă, ești prost?! Zici că e el!”, spune Smiley uluit.

Din cauza emoțiilor mult prea mari ale unei concurente, jurații nu sunt edificați în ceea ce privește talentul ei și cer să vadă încă o dată momentul. ”O singură rugăminte. Nu ne-am edificat cu talentul și vrem să revedem momentul, dacă se poate.”, spune Andra, iar Andi completează: ”Te rog, dubla doi. Vrea maestrul să vadă mai de aproape, fără ochelari”.

ROMÂNII AU TALENT 2018. A doua oară este cu succes atât pentru participantă, cât și pentru jurați, care își dau seama foarte bine de calitățile ei, iar Andi și Florin se apropie de scenă, să poată juriza corespunzător actul artistic. ”S-a dezlănțuit, n-a mai avut nicio emoție.”, spune Andi.

”Este un privilegiu să fii de față atunci când se naște un fenomen. Tu ești un înger care a venit să se joace cu mințile noastre.”, spune Florin cu lacrimi în ochi și profund impresionat la finalul unui moment înălțător.

ROMÂNII AU TALENT 2018. Smiley și Pavel Bartoș sunt cei care prezintă show-ul Românii au talent de la postul de televiziune pro Tv.

”Ne-am propus să aducem pe scenă în acest sezon oameni deosebiți, cu povești impresionante și plini de talent. Așa că i-am ascultat cu atenție pe cei patru jurați, am pornit căutările și am luat lumea-n lung și-n lat. A fost de bun augur, pentru că am descoperit români extraordinari în afara granițelor, care s-au bucurat foarte mult că am mers după ei. Nouă ni se pare că este unul dintre cele mai interesante sezoane Românii au talent de până acum, pentru că vom cunoaște concurenți care, indiferent de greutăți, au luptat pentru a-și împlini marele vis, acela de a se realiza și de a se arăta în fața celor de acasă”, au spus Smiley și Pavel Bartoș.

Ediția din 2017 a concursului Românii au talent a fost câștigată de Lorelai Moșneguțu, o fetiță care nu are mâini, dar cânt impecabil la pian, cu picioarele, desenează și are o mulțime de alte talente speciale. Ea intrat în posesia premiului cel mare, în valoare de 120.000 de euro.

ROMÂNII AU TALENT 2018. Primul câștigător de la „Românii au talent”, care în primăvara lui 2011 a primit trofeul și un cec în valoare de 120.000 de euro, se numește Adrian Cristian Țuțu.

Cel de-al doilea sezon „Românii au talent” a fost câștigat în 2012 de mentalistul Cristian Gog.

Cel de-al treilea câștigător de la „Românii au talent” este Bruno Icobeț, care a făcut un număr de dresaj cu câini.

Cel de-al patrulea sezon „Românii au talent” a fost câștigat în 2014 de formația Brio Sonores.

ROMÂNII AU TALENT 2018. Sezonul cinci a fost câștigat de SpeedCubin, trei băieți care au impresionat cu dexteritatea lor în rezolvarea cuburilor Rubik.

Sezonul 6 a fost câștigat de Laura Bretan, o adolescentă de origine română care este stabilită în America, și care a impresionat cu vocea sa de soprană. Ea a participat și la America’s Got Talent.

Sezonul șapte i-a revenit, cum menționam mai sus, lui Lorelai Moșneguțu.