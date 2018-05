ROMÂNII AU TALENT 2018. Finalistul va fi desemnat în curând!

ROMÂNII AU TALENT 2018. Finala Românii au Talent se apropie cu pași repezi. Alți zece concurenți se vor înfrunta pentru a trece în etapa următoare, adică în Finală pentru a obține

ROMÂNII AU TALENT 2018. Ianis Anghel, Leonardo Dragusin, trupa Idiot, Vlad & Ioana, Vlad Zapu & DJ Est, Badea Brothers, Jorik Papusoi, Alex Stefanescu, Anastasia & Serghey si Alla au facut spectacol pe scena talentului in etapa preselectiilor, au impresionat publicul si juratii si s-au calificat in galele live Romanii au talent, potrivit protv.ro.

ROMÂNII AU TALENT 2018. Primii zece semifinalisti ai sezonului opt Romanii au talent au urcat aseara pe scena in prima gala live a talentului si au realizat momente complexe, in care abilitatile lor au fost puse in valoare si completate de elemente grafice, lumini, decoruri fabuloase, costume create special pentru ei, dar si de baletul emisiunii. Elina Savga, Mistah White, Gabriel Vizitiu, Andreea Ghitiu, Mirela Louis, Bianca Mihai, Sergiu Hudrea, Roxana Zorzolan, Liviu Sandulache si Cesima Nechifor au prezentat reprezentatii de patinaj pe role, rap in mai multe limbi, contorsionism, folclor, aerial cu ancora, canto, chitara clasica, poezie, speed painting si dans contemporan si au creat un spectacol fascinant, aplaudat de romani.

ROMÂNII AU TALENT 2018. A fost o adevarata sarbatoare a talentului, la finalul careia publicul si juratii au ales primii doi finalisti. Cei de acasa au trimis cele mai multe voturi pentru Cesima Nechifor, iar Andi, Mihaela, Andra si Florin au avut de ales intre locurile doi si trei in preferintele publicului, intre momentul de chitara clasica prezentat de Sergiu Hudrea si cel de folclor prezentat de Andreea Ghitiu. Asa ca au decis ca cel de-al doilea finalist al serii este Sergiu.Cei doi concurenti continua lupta pentru titlul de erou national si marele premiu in valoare de 120.000 de euro.

ROMÂNII AU TALENT 2018. Tot juratii au ales si primul candidat la premiul de originalitate al acestui sezon, fiind impresionati de particularitatile talentului Roxanei Zorzolan si de modul in care l-a pus in scena vineri seara.