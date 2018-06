România vrea să cumpere avioane şi elicoptere de luptă de la cei mai importanţi producători din SUA

România vrea să cumpere avioane şi elicoptere de luptă de la cei mai importanţi producători SUA

România se pregătește să intre în rândul țărilor cu armate echipate la standard occidental. Cum? Cu dotări moderne, ce-i drept pe bani mulți. Avioane și elicoptere de luptă, rachete, blindate - sunt doar câteva dintre echipamentele militare pe care oficialii români au pus ochii peste ocean. Cei mai cunoscuți producători se întrec în oferte pentru România. Cum a decis statul să împartă banii ca să cumpere din fiecare câte ceva, dar și cum văd giganții industriei americane colaborarea cu România, aflați din reportajul realizat de Andreea Dăscălescu.

România e decisă să schimbe radical faţa Armatei. Dotarea noastră ar putea semăna, în următorii zece ani, cu cea a ţărilor dezvoltate din Occident. Avioane de luptă, elicoptere, tancuri, corvete, armament, toate fac parte acum dintr-un plan amplu de înzestrare a forţelor, aprobat de CSAT pentru următorii zece ani. Ne oprim astăzi la o parte dintre echipamentele militare americane, cele pentru care Guvernul pare dispus să dea câteva miliarde de dolari. Cele mai multe achiziții vor merge la Forţele Aeriene și vorbim despre elicoptere de atac şi avioane de luptă. Să le luăm pe rând. În urmă cu un an, premierul de atunci Mihai Tudose, spunea că vom cumpăra 45 de elicoptere de atac şi de transport, respectiv Viper şi Venom, de la Bell Helicopter. Americanii au primit cu braţele deschise vestea.

"Noi continuăm discuţiile cu guvernul român. Ei urmează acel proces de achiziție militară. Guvernul român cunoaşte foarte bine cum funcționează acest proces. A început cu o scrisoare de solicitare pentru preţ şi disponibilitate. Următorul pas, la care ştiu că se lucrează, este de a înainta o scrisoare de solicitare pentru un acord. De ce este bun Viper pentru Armata Română? Sunt multe motive pentru care este cel mai bun elicopter. În primul rând şi cel mai important se potrivește perfect rolului de aeronavă militară. Este construit de la bun început, proiectare, dezvoltare și fabricare, pentru a lupta pe câmpul de luptă. Deci, acesta este un aspect foarte important. Celălalt lucru important este ca "perechea" H-1, UH-1Y și AH-1Z, aceste aparate nu sunt doar proiectate și construite împreună, unul lângă altul, ci sunt și operate împreună, pe teren, de către US Marine Corps. Iar asta înseamnă o posibilitate mult îmbunătățită pentru întreținerea aparatelor. Aceste aparate au în comun 85% dintre componente, care sunt aceleași și la aparatul multirol și la elicopterul "pur" de atac", spune Mike Gleason, manager Global Military Business Development.

Armata română ar fi interesată să cumpere 24 de elicoptere de atac de tip Viper şi 21 de elicoptere de transport, model Venom. Conform informaţiilor oferite de-a lungul timpului de oficialii români, acestea ar putea fi produse la Braşov, în fabrica de la Ghimbav. Americanii sunt convinşi că oferta lor ar fi cea mai bună pentru România.

"România operează pe aparate mai vechi iar câmpurile de luptă s-au schimbat de atunci. De aceea ne bucurăm să discutam cu guvernele român și american despre Venom si Viper, pentru că sunt capabile și cu adevărat cele mai bune aparate aflate în fabricație astăzi", mai spune Gleason.

"Noi suntem implicați acum într-un studiu de tranziție despre ce oportunități industriale și-ar putea dori România, dar și cele pe care guvernul SUA le va permite. Așa că acum facem acest studiu ca să înțelegem cum ar trebui să arate acest aranjament. Dar asta ar putea să se schimbe pe baza nevoilor guvernului român, însă vom lăsa guvernul român să ia aceste decizii și să ne spună ce își dorește", susţine Gleason.

Oportunităţi industriale înseamnă că americanii iau în considerare aplicarea offsetului, cel care ne-a lipsit ani de zile. Adică cei de la care facem cumpărături s-ar putea angaja să achiziţioneze, la rândul lor, marfă românească de aproximativ 80% din valoarea contractului. Nu am beneficiat de această facilitate până acum pentru că România fie a ales să cumpere tehnică la mâna a doua, cum este cazul avioanelor F-16, fie decidenţii au neglijat total dezvoltarea producţiei autohtone, abandonând cu totul industria de apărare.

"A fost o delegaţie română care a venit în Statele Unite în urmă cu câteva luni. Au putut să pună mâna pe acest elicopter în California şi să vorbească cu câţiva operatori, instructori, specialişti militari. Și de asemenea au venit în fabrica noastră şi au văzut linia de producţie. Cât costă un Viper? Din păcate, nu pot să spun asta. Nu intră în atribuţiile mele să menţionez asta", declară Gleason.

Nu ştim cât ar putea să ne coste o astfel de investiţie. Pakistanul, de exemplu, primul client internaţional care a cumpărat de la compania Bell 15 elicoptere de atac Viper, a plătit pentru ele 952 de milioane de dolari, adică peste 60 de milioane de dolari pentru un aparat. Suma include armament, muniție, motoare, sisteme de luptă și de navigație, piese de schimb, pregătirea piloţilor şi suportul logistic. Oficialul de la Bell Helicopter ne spune că aparatul poate face faţă oricărui tip de misiune, indiferent de gradul de dificultate, fiind folosit cu succes de una dintre cele mai importante structuri americane: US Marine Corps.

"O parte din sprijinul pe care US Marine Corps îl poate acorda românilor este să îi învețe cum să întrețină aparatele, îi vor învăța cum să le piloteze, iar cu acea proporție de 85% piese comune va fi nevoie de mult mai puțini oameni pentru a le întreține. Și întreținerea este mai eficientă și mai puțin costisitoare. Nu cumpărați doar elicoptere, cumpărați și ceea ce presupune mentenanță, instruirea piloților și câteva capabilități pentru a putea opera acest tip de elicopter", spune managerul Global Military Business Development.

Bell Helicopter a inventat elicopterul de atac în urmă cu 50 de ani. De atunci, americanii l-au perfecţionat în permanenţă.

"De fapt, ceea ce este unic la Viper este că este singurul elicopter de atac care poate folosi și rachetele AIM-9, care sunt rachete aer-aer. Nici un alt elicopter de atac nu are această capabilitate. Și sunt aceleași rachete pe care le folosiți pentru F-16. Așa că aveți și acest element comun cu flota voastră F-16", mai spune Gleason.

România ar avea șansa să producă integral un elicopter de atac în următorii trei ani, dacă procedurile aflate în derulare vor avea o finalitate. Statul român şi compania americană Bell Helicopter au mai avut o tentativă de a realiza un elicopter de atac în ţara noastră, în urmă cu mai bine de 20 de ani. Modelul ar fi primit numele ,,Dracula'', însă proiectul a murit în faşă. De data aceasta, americanii sunt optimişti. Mai ales că România pare să fie dispusă să facă shopping la nivel înalt. Cel mai mult ne costă rachetele PATRIOT. Șapte sisteme de rachete sol-aer cu bătaie mare în valoare de 3,9 miliarde de dolari. Din care guvernul a achitat deja primul sistem de 764 de milioane de dolari. Apoi, Armata vrea să cumpere și rachete sol-sol cu bătaie mare HIMARS, costul acestora find de aproape un miliard și jumătate de dolari, pentru care s-a semnat deja contractul de achiziție. Tot de la americani, prin compania elvețiană Mowag, Armata vrea să se doteze cu 227 de transportoare Piranha 5, care ar urma să fie făcute la Uzina Mecanică București. Pentru ele, statul va plăti 895 de milioane de euro. Tot acest program de modernizare a început acum un an și jumătate când România a recepționat primele avioane F-16. Astăzi, Forțele Aeriene au 12 aparate de zbor care au costat 628 de milioane de euro.

Bani mulți pentru România, dar și pentru producătorii americani, care sunt încântați de investițiile noastre. Cei la Lockheed Martin, de exemplu, o altă companie faimoasă din Statele Unite, renumită pentru avioanele de luptă pe care le fac, așteaptă o nouă comandă de aparate F-16 din partea statului român.

"Credem că F-16 este un avion extraordinar! Deși a fost proiectat la începutul anilor '70 și a început să zboare la sfârșitul anilor '70, și multă lume crede că F-16 este un avion vechi, de fapt F-16 este un avion foarte nou. Pentru că F-16 a evoluat de-a lungul timpului pentru a fi capabil să îndeplinească misiunile pe care le solicită forțele aeriene astăzi. F-16 de azi este foarte diferit comparativ cu F-16 de acum 30 de ani.MUSCA 1.15 Mai multe F-16 ar fi un lucru minunat pentru Lockheed Martin, dar și pentru România!", spune James Robinson, F-16 International Business Development.

Casa celor 12 avioane F-16 românești este Baza Aeriană 86 Borcea.mModernizări peste modernizări de mai bine de cinci ani, aici la Baza 86 Aeriana Borcea, pentru ca totul să arate impecabil. Standard NATO, cum altfel?! Pentru că avem deja în dotare 12 avioane de tip F-16 , iar în viitor România vrea să achiziționeze alte 36 de aparate de zbor pentru a avea un numar de 48 de avioane de tip F-16. Sunt mai multe hangare aici unde se asigură și mentenanța aparatelor de zbor, iar pe viitor vor fi construite altele, tocmai pentru a asigura suportul logistic necesar pentru aceeste avioane cumpărate din Protugalia, avioane care sunt însă de proveniență americană.

"Guvernul american caută diferite soluții pentru România. Am înțeles că România a cerut avioane pe care să le poată moderniza. Sunt avioane care au fost folosite anterior de US Air Force. Cred că guvernul american procesează cererea în acest moment. Credeți că vom cumpăra F-16 în acest an? Nu cred. Procesul este unul complex și din cauza asta durează o vreme. Uneori mai mult de un an de la luarea deciziei până la cumpărarea efectivă. Apoi durează să fabrici avionul sau să-l muți în fabrică și să îl modifici. Este un proces lung, nu e ca și cum ai cumpăra o mașină", spune Robinson.

25 de ţări din toată lumea au avioane F-16. Dintre acestea, un sfert sunt în Europa.

"În nordul Europei este o prezență accentuată a avionului F-16. Acum multe dintre acele țări aleg să treacă la F-35, dar de exemplu Croația, Grecia au luat decizia de a cumpăra mai multe F-16. Am înțeles că și Israel. Majoritatea țărilor din nordul Europei: Danemarca, Olanda, Norvegia sunt clienții noștri pentru F-16", mai spune Robinson.

Reporter: Aveți un mesaj pentru Guvernul României?

James Robinson: Mesajul meu și mesajul din partea Lockheed Martin este de felicitare pentru Forțele Aeriene Române! Sunt cel mai nou client F-16 din lume. Suntem bucuroși să îi sprijinim și abia așteptăm să creăm o flotă F-16 în România.

România a dat abia de anul trecut 2% din PIB pentru armată, așa cum ne cere NATO. Pentru acest an, Ministerul Apărării a alocat pentru înzestrare 36% dintr-un buget de 18 miliarde de lei, cu 11% mai mare decât anul trecut.

Reporter: Andreea Dăscălescu, Imagine: Răzvan Bordei, Montaj: Sorin Niculae