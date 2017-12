ANUNŢ DE ULTIMĂ ORĂ: România va cumpăra rachete aer-aer din Statele Unite

Compania de armament Raytheon a primit din partea Forţelor Aeriene ale SUA două contracte, în valoare totală de 659,9 milioane de dolari, pentru livrarea în România şi în alte ţări a unor sisteme de rachete aer-aer şi a unor echipamente de testare, anunţă Pentagonul, citat de Mediafax.

Primul contract, în valorae de 634.204.347 de dolari, se referă la "producţia de rachete de tip AMRAAM şi a pieselor componente. Sistemul AMRAAM include rachetele, piese şi echipamentele telemetrice. Sistemele vor fi fabricate în Tucson, Arizona, urmând să fie finalizate pe 31 ianuarie 2020",informează Departamentul american al Apărării într-un comunicat postat pe site-ul instituţiei.

În afară de România, contractul mai implică vânzări de echipamente militare în Japonia, Coreea de Sud, Maroc, Polonia, Indonezia, Spania, Turcia, Bahrain şi Qatar.

În plus, compania Raytheon a primit un contract în valoare de 25.766.768 de dolari, adiţional unui acord semnat anterior, privind instrumente speciale şi echipamente de testare, pentru Loturile 28-30 ale Sistemelor AMRAAM. "Acest contract implică vânzări de echipamente militare în România, Norvegia, Japonia, Coreea de Sud, Maroc, Australia, Marea Britanie, Polonia, Indonezia, Spania, Turcia şi Qatar", menţionează Pentagonul

Vândut în 36 de ţări, echipamentul AMRAAM şi-a dovedit eficienţa şi a fost intergrat pe majoritatea tipurilor de avioane militare americane: F-15, F-16, F / A-18, F-22, Typhoon, Gripen, Tornado, Harrier, F-4 și Joint Strike Fighter.

În iunie 2017, rumaniamilitary.ro scris, citând documente ale Departamentului de Stat, că România va cumpăra o nouă tranşa de rachete aer-aer Sidewinder AIM-9X Block II compusa din 10 rachete si 3 containere AUR pentru suma de 4,372 milioane de dolari.

În mai 2016, România a comandat prima transa de 12 rachete aer-aer de ultima generatie cu ghidare in IR – Sidewinder AIM-9X Block II, impreuna cu şase rachete de antrenament (captive air training missiles), şapte containere tip AUR (all up round), plus un set de piese de schimb, la o valoare totala de 7,4 milioane de dolari.