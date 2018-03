România va avea un nou aeroport. În ce oraş va fi acesta construit?

O pistă de decolare-aterizare şi un gard care împrejmuieşte terenul viitorului Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav este tot ce reprezintă acum investiţia în viitorul aeroport de la Braşov. După o pauză de cinci ani, şantierul s-ar putea redeschide în aprilie, iar lucrările ar fi gata în 2020.

Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav, iar o primă etapă de lucrări va presupune cinci obiective noi, iar lucrările vor începe la sfârşitul lunii aprilie şi vor dura patru luni.

Primul este calea de rulare Alfa, care va face legătura între pistă şi parcarea avioanelor, cu o lungime de 200 de metri şi o lăţime de 23 de metri, plus acostamente. Aceasta va fi construită din dale de ciment cu o grosime de 41 de centimetri, ca de altfel şi parcarea, care va avea o dimensiune de 135 de metri pe 145 de metri. Aici vor putea staţiona trei aeronave categoria C, cu anvergura aripilor de 36 de metri.

Totodată, un al treilea element din acest proiect este sistemul de canalizare complex, care va asigura atât preluarea apelor de pe pistă, cât şi de pe calea de rulare şi parcare.

De asemenea, a fost proiectat şi sistemul de iluminare al platformei prin intermediul a trei piloni cu o înălţime de 27 de metri, precum şi infrastructura pentru balizaj, respectiv tot ce înseamnă conducte şi camere de trageri.

În total, şase asocieri de firme au licitat pentru acest contract al cărui cost este estimat la suma de 9,2 milioane de euro. Printre societăţile care au licitat se numără atât companii din Braşov, cât şi din Bucureşti sau Botoşani, dar şi o companie italiană, care s-a asociat cu alte două firme din ţară pentru acest proiect.

„Am fost nevoiţi ca pe partea tehnică, tocmai pentru a verifica atât listele de cantităţi, cât şi preţurile ofertate, să ne luăm un consultant, în aşa fel încât să avem o evaluare pertinentă şi să nu dăm naştere la niciun fel de contestaţii. Această procedură va dura în jur de două luni şi sperăm ca undeva în luna aprilie să încheiem contractul şi să dăm ordinul de începere a lucrărilor pentru această etapă. Vom aştepta termenul de contestaţii, să sperăm că nu vor exista“, a declarat Adrian Veştea, preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, pentru Mediafax.

Anul viitor, CJ Braşov îşi propune să demareze lucrările pentru celelalte obiective din a doua etapă, ulterioară reluării şantierului. Este vorba despre terminalul de pasageri, turnul de control, clădirea energetică şi alte construcţii aferente aeroportului, valoarea totală a proiectului fiind de 57 de milioane de euro.

„Acest aeroport nu trebuie să rămână doar un subiect de campanie electorală şi de discuţie. Am luat decizia să dăm proiectarea şi execuţie final, conform Studiului de Fezabilitate. Deci vom scoate tot ceea ce am prevăzut ca şi etapă în acest an, iar pentru restul va exista proiectare şi execuţie finală şi vom bugeta multianul acest proeict. O parte din bani vom veni din banii CJ, iar o parte din creditul pe care urmează să-l luăm şi să aibă această destinaţie“, a mai spus Adrian Veştea.