Romania - Suedia 1-0. Nordicii ne-au jignit în ultimul hal: "Au dat drumul la oi"

România a învins Suedia, calificată la Cupa Mondială 2018, cu scorul de 1-0 (0-0), marţi seara, pe Stadionul ''Ion Oblemenco'' din Craiova, într-un meci amical.

Tricolorii s-au impus prin golul marcat de Dorin Rotariu (57). Meciul s-a jucat pe noua arenă din Craiova, unde gazonul a arătat foarte prost. Mocirlos, terenul i-a dezamăgit foarte tare pe oaspeţii noştri din Bănie.

Presa nordică nu ne-a iertat deloc. Au încercat să ne jignească şi au făcut apel la o statistică privind numărul oilor din ţara noastră.

"Datele recente furnizate de Eurostat sunt remarcabile: Romania este a treia tara din Uniunea Europeana ca numar de oi. Anul trecut, erau 9,8 milioane de oi, iar ieri cineva le-a dat drumul sa pasa pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova.

Sau cel putin asa arata. Nationala Suediei se astepta la un meci bun in deplasare, cu vreme frumoasa de martie si un adversar care sa opuna rezistenta. In schimb, a ajuns pe o arena ultramoderna cu iarba medievala, maci si jandarmi. Am batut cu totii in retragere", scrie publicatia Aftonbladet.se, preluată de sport.ro.