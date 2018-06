România, prizoniera Rusiei în "războiul gazelor". Cine e de vină

România este, în continuare, dependentă 100% de importul de gaze din Rusia, deși are resurse pentru a deveni un hub energetic și ar putea exporta gaze în țările din jur.

România are resurse pentru a deveni un hub energetic. Lipsește un singur lucru: structura organizatorică. Suntem dependenţi sută la sută de gazele ruseşti deşi am putea furniza noi energie pentru alte state.

Cea mai mare piedică ar fi faptul că programul de înmagazinare a gazelor naturale este întrerupt în România. Din păcate, situaţia nu se va schimba curând, spun experţii în energie.

"Eu cred că România are putere, are poziție, are situație..are ceva ce altora le lipseste, noi avem resurse! Nimeni nu a spus că ne lipsește ceva", a declarat marți ministrul Energiei Anton Anton, potrivit Realitatea TV.

Cele mai importante decizii din sectorul energetic al României au fost amânate, blocate sau anulate, susţine Iulian Iancu, preşedintele Camerei de Industrii.

"Când te uiți în definiția hubului trebuie să ai diversificarea resurselor, nu poți să o ai, trebuie să ai stocare, încă nu o ai, trebuie să ai o platformă de tranzacționare, dar nu o ai. Suntem în continuare 100% de importul de gaze din Rusia, iar Rusia face tot posibilul sa mentina aceasta dependentă. Chirugical, sunt în continuare blocate cele mai importante proiecte strategice pentru România", spune Iancu.

România ar avea capacitatea de a deveni furnizor de gaze în regiune, mai ales că suntem singura ţară din regiune care ar putea îndeplinii toate condițiile. Experţii spun însă că este nevoie urgentă de un plan de acţiune.