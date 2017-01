România, prima poziție într-un top al celor mai înspăimântătoare locuri din lume

Platforma online de social media 9GAG (9gag.com) a întocmit şi publicat un clasament al celor mai terifiante locuri din lume. Pe primul loc în acest top a fost inclus un obiectiv din România, Pădurea Hoia-Baciu.

În inima Ardealului, lângă oraşul Cluj Napoca, se gaseşte, probabil, cel mai misterios loc din România, care seamănă foarte mult cu o zonă din filmul Stalker – Călăuza (1979), scrie Rador.

Pădurea Hoia-Baciu, cunoscută drept ‘Triunghiul Bermudelor’ în România, atrage mulţi curioşi, amatori de paranormal. Despre Pădurea Hoia-Baciu s-au scris multe legende de la dispariţia unor persoane, până la apariţia extratereştrilor, lăsând loc celor mai diverse speculaţii. Cei care vizitează locul povestesc lucruri terifiante care provoacă fiori reci chiar şi celor mai curajoşi.

În TOP 18 al celor mai înspăimântătoare locuri din lume a mai fost inclus şi Oradour-sur-Glane, un oraş distrus de trupele germane în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, mai exact pe data de 10 iunie 1944, când 190 de bărbaţi, 247 de femei şi 205 copii au murit aici.

După terminarea conflictului, un nou oraş a fost construit în apropiere, dar ruinele au fost păstrate în semn de omagiu adus victimelor nevinovate decedate în acea zi. Urmează în acest clasament Castelul Leap, importantă atracție istorică din Irlanda, unde au avut loc unele dintre cele mai înfricoșătoare evenimente. S-a descoperit că în castel ar exista o temniță în care oamenii erau lăsați să moară.

Aceste lucruri au făcut ca el să-și capete renumele de cel mai bântuit castel din țară. Castelul Leap era un loc în care erau ţinuţi şi torturaţi prizonierii, el are celule de detenţie săpate sub pământ şi mormane de oase uitate acolo de secole. Clasamentul locurilor înspăimântătoare include şi Jatinga, locul din India în care, în fiecare an, în perioada septembrie – noiembrie, se sinucid mii de păsări.

Este un mic sat în nordul Indiei, unde are loc un fenomen unic în lume: păsările se sinucid în masă, căzând din cer și zdrobindu-se pe case, de copaci, maşini. De mulți ani, fenomenul a fost atribuit spiritelor rele, păsările neavând comportament suicidar. Moartea lor nu are însă nimic de-a face cu sinuciderea.

Dezorientate de ceață, păsările sunt atrase de luminile din sat. Cum Jatinga se află pe o rută de migrație, multe păsări cad astfel în capcană, relatează Agenţia de presă TASS. În acest clasament a fost inclus locul unde se află ruinele unei copii a celebrului parc de distracţii Disneyland din China, care zac în paragină în mijlocul unui câmp, la mai puţin de o oră de mers cu maşina de centrul Beijingului.

Construcţia a ceea ce ar fi trebuit să fie o adevărată „ţară a minunilor” a început în anul 1998, dar a fost sistată după ce fondurile alocate proiectului au fost retrase de investitori. În plus, neînţelegerile dintre fermieri şi autorităţile locale, legate de preţul proprietăţilor deţinute de primii, au contribuit la abandonul proiectului.

Urmează în acest top o altă construcţie abandonată, cea a metroului din Cincinnati, Statele Unite, apoi Poarta Infernului din Turkmenistan, un loc unde timp de 40 de ani arde neîntrerupt un crater masiv de gaz metan, care nu a putut fi stins din anul 1971.)