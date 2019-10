România, paradisul violatorilor. În doar 8 luni au fost înregistrate peste 1.500 de dosare de viol

În doar 8 luni au fost înregistrate peste 1.500 de dosare de viol. Dintre acestea, în cazul a aproximativ 200 de violuri, autorii au rămas necunoscuți. În aceeași perioadă au fost comise mai bine de 500 de violuri asupra minorilor.

Din cele 2200 de talharii petrecute in primele 8 luni ale anului la nivelul tarii, 1447 au fost comise de autori necunoscuti. 40 de criminali nu au fost identificati, scrie Luju.ro

Potrivit unei statistici a Inspectoratului General al Politiei Romane, institutie condusa de chestorul Liviu Vasilescu (foto) furnizata la solicitarea Lumea Justitiei, in doar opt luni au fost inregistrate la nivelul intregii tari peste 1500 de dosare privind infractiunea de viol. Dintre acestea, in cazul a aproape 200 de violuri autorii au ramas necunoscuti.

De asemenea, in doar opt luni au fost inregistrate la nivelul intregii tari nu mai putin de 526 de cazuri care privesc violul asupra unui minor, iar in 49 de cazuri agresorii nu au fost nici macar identificati, ce sa mai vorbim de a fi prinsi.



Si in privinta infractiunilor de talharie Romania este un paradis pentru infractori, avand in vedere ca in opt luni au fost inregistrate 2220 dosare, din care 1447 dintre autori sunt anonimi pentru politisti. Si asteapta sa dea o noua lovitura. Nici de criminali nu ducem lipsa: 150 de dosare, din care 40 cu autor necunoscut.

Practic, situatia in care se regaseste Romania este una cat se poate de periculoasa, fiind evident ca siguranta cetatenilor este pusa in pericol. Grav este ca din pacate nu sunt semne ca lucrurile se vor schimba in curand, atat timp cat autoritatea politistului din strada se subrezeste pe zi ce trece, iar Ministerul de Interne este folosit in batalii politice, ultima dovada fiind gestul inconstient presedintelui Klaus Iohannis care a lasat aceasta institutie fara ministru.

Iata statistica Politiei Romane privind faptele de viol, omor si talharie inregistrate in doar primele opt luni ale anului 2019:

“In urma verificarilor efectuate la structura de specialitate din cadrul I.G.P.R., au rezultat urmatorii indicatori:

-Omor (art. 188-189 Cod Penal) cu un total de 150 de dosare, iar la nivelul DGPMB un total de 25 de dosare, iar cu autori neidentificati un total de 40 de dosare, iar la nivelul DGPMB un total de 6 dosare;

-Viol (art. 218 Cod Penal) cu un total de 1418 de dosare, iar la nivelul DGPMB un total de 104 de dosare, iar cu autori neidentificati un total de 195 de dosare, iar la nivelul DGPMB un total de 30 dosare;

-Viol asupra unui minor (art. 218 Cod Penal) cu un total de 526 de dosare, iar la nivelul DGPMB un total de 23 de dosare, iar cu autori neidentificati un total de 49 de dosare, iar la nivelul DGPMB un total de 8 dosare;

-Talharie (art. 233, 234 și 236 Cod Penal) cu un total de 2220 de dosare, iar la nivelul DGPMB un total de 439 de dosare, iar cu autori neidentificati un total de 1447 de dosare, iar la nivelul DGPMB un total de 313 dosare.

Facem precizarea ca datele statistice se refera la sesizarile cu caracter penal, inregistrate in 8 luni ale anului 2019”.