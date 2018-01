România, la un pas de faliment. Un sfert dintre consiliile județene, în incapacitate de plată

Autoritățile locale, în incapacitate de plată

România, la un pas de faliment! Un sfert dintre consiliile județene riscă să intre în incapacitate de plată, după mărirea salariilor din administrația publică.

Au deschis robinetul majorărilor salariale, iar acum nu mai au bani să le achite. Un sfert dintre consiliile județene riscă să intre în incapacitate de plată şi au cerut bani Guvernului.

11 consiliile județene și mai multe administrații locale cer bani Guvernului, pentru a evita incapacitatea de plată și pentru a putea achita salariile angajaților.

UPDATE 2. Primăria municipiului Mangalia a transmis redacției un punct de vedere în care explică că solicitarea făcută Ministerului Dezvoltării a vizat fonduri necesare implementarii proiectului "Reabilitare trama stradala 16 km in municipiul Medgidia, judetul Constanta" și nu despre solicitarea de bani pentru fondul de salarii.

UPDATE 1. Primarul sectorului 2 din Capitală, Mihai Mugur Toader, a explicat în direct la Realitatea TV că nu sunt probleme financiare în administrația pe care o conduce și probabil că s-a comis o eroare la trecerea Sectorului 2 pe lista celor care solicită ajutorul pentru a nu ajunge în incapacitate de plată:

"Nu a existat și nu există nicio problemă financiară la nivelul sectorului 2. Este o informație provenită dintr-o eroare. Mâine postăm spre dezbatere publică bugetul pe acest an, fondul de salarii pe 2018 este destul de mic, 18,5%. Se fac solicitări an de an pentru anumite echilibrări bugetare, de regulă pentru asistență socială, acestea sunt normale, se fac în fiecare an în funcție de fluctuații. Nu există nicio vulnerabilitate la nivelul sectorului legată de incapacitatea de plată. Este o glumă", a declarat primarul sectorului 2 la Realitatea TV.

Situația administrațiilor locale ajunse în risc de incapacitate de plată a ieșit la iveală după ce un senator a scris Ministrului Dezvoltării, iar Paul Stănescu i-a răspuns.

În răspunsul adresat de vicepremierul Paul Stănescu i-l adresează senatorului PMP Ioan-Iustin Talpoș se spune că 11 consilii județene, Medgidia, Sectorul 2 și trei comune au cerut bani ca să poată plăti salariile.

Este vorba de consiliile județene Mureș, Maramureș, Satu Mare, Vâlcea, Prahova, Tulcea, Bihor, Bacău, Bistrița-Năsăud, Harghita, Mehedinți.

S-a ajuns în această situație după ce s-au mărit salariile din administrația publică. Ca să poată plăti salariile, unele administrații publice locale vor să concedieze angajați.

Documentul care arată pericolul în care se află administrațiile locale AICI