România extremelor: călătorii din tramvai, cu pături de acasă - în vagoane sunt -8 grade

Situaţie dramatică într-un mijloc de transport din vestul ţării. Călătorii merg înveliţi în pături, ca să nu îngheţe.

Este vorba de cei care circula cu tramvaiul pe linia interurbana Ghioroc-Arad, ce leaga sase localitati. Oamenii sunt indignati de conditiile pe care le au de o saptamana, cu temperaturi negative in vagoane, ei fiind nevoiti sa se acopere cu paturi, sa isi puna perne pe scaune, sa poarte fulare si caciuli, pentru a rezista calatoriei care dureaza peste o ora. Conducerea Companiei de Transport Public Arad recunoaste situatia, sustinand ca cele patru aeroterme din vagoane nu fac fata gerului, noteaza arq.ro, citând News.ro.



Calatorii de pe acest traseu interurban, care face legatura intre localitatile Arad, Vladimirescu, Mandruloc, Cicir, Sambateni si Ghioroc, sunt in special navetisti ce lucreaza in fabrici din zona industriala a municipiului.



Mai multe AICI!